Рязанцев приглашают на творческие мастер-классы в музей

Интерактивные программы для детей и взрослых в праздничные дни подготовил Рязанский художественный музей им. И.П. Пожалостина.

Культура

В новогодние каникулы Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина приглашает детей и взрослых на увлекательные мастер-классы от рязанских художников.

3 января, 13.00 - Мастер-класс «Новогодняя открытка из художественного музея» (Сеанс предполагает участие не более 10 детей от 7 лет). Под руководством художника Елены Гонтаренко дети, используя ножницы, бумагу, клей выполнят праздничную открытку, которую возьмут с собой, чтобы подарить близким или просто оставить на память.

4 января, 11.00 – 12.30 - Мастер-класс «Новогодние фантазии». Оригами Педагог центра детского творчества «Южный» Н. Л. Писарева поможет участникам мастер-класса освоить сложную технику разных фигурок из бумаги.

4 января, 13.00 – 14.00 - Мастер-класс по изготовлению новогодней елочки. (Сеанс предполагает участие не более 10 детей от 7 лет). Символ Нового Года своими руками! Художник Е. Гонтаренко, работающий в технике гобелена более 30 лет, поделится своими секретами и научит детей, как из шерстяных ниток сделать ёлочку.

6 января, 13.00 - Мастер-класс «Символ Нового года своими руками». Педагог художественной студии «Мастерская Деда Мороза» Л.С. Семочкина приглашает детей принять участие в увлекательном занятии - изготовлении снеговика из ватного папье-маше.

Также посетителей ждут новогодние программы. Так, 4 января с 11.00 до 17.00 в музее будет работать кинозал с зимними мультфильмами, с 15.00 до 16.00 все желающие смогут побывать на интерактивной экскурсии «Угадай сказку». С 16.00 до 17.00 в музее будет работать открытый микрофон - каждый желающий сможет рассказать любимое стихотворение и получить приятный приз. С 17.00 до 18.00 в музее пройдёт концерт классической музыки - гостем станет пианист Леонид Великовский. 5 января в 15.00 в зале художественного музея вновь зазвучит музыка - здесь выступит скрипачка Ольга Гай (Бельгия).

7 и8 января в музее пройдут бесплатные экскурсии по постоянной экспозиции музея. Также в эти дни будет открыть для посещения кинозал.

Справки по телефонам - 44-18-83