Рязанцев приглашают на лекции о жизни и работах Константина Циолковского

В качестве лектора выступит доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии РГУ им.С.А.Есенина Рудольф Подоль.

Культура

В четверг, 2 марта, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдёт лекция «К.Э. Циолковский: философия космизма». Ещё одна лекция состоится в галерее 9 марта.

Лектором выступит профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии РГУ им. С.А. Есенина Рудольф Подоль. Он познакомит слушателей с «космической» историей Рязанского края, а также основными идеями основоположника космизма Константина Циолковского.

Начало лекций - в 19.00. Вход свободный.