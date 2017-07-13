Рязанцев приглашают на фестиваль «Под синим небом Желанновских раздолий»

На фестивале можно будет полюбоваться произведениями народных мастеров, попробовать свои силы в изготовлении традиционных оберегов, отведать продукты русской кухни.

Культура

В субботу, 15 июля, в Рязанской области состоится фестиваль «Под синим небом Желанновских раздолий». Уже в 16-й раз в селе Завидное Шацкого района пройдёт праздник народной культуры.

Гостей фестиваля ждут на зелёной площадке Желанновского краеведческого музея. Здесь можно будет полюбоваться произведениями народных мастеров, попробовать свои силы в изготовлении традиционных оберегов, отведать продукты русской кухни: квас, окрошку, блины, пироги и многое другое. Праздничное настроение в дождливое лето обеспечат лучшие творческие коллективы.