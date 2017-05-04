Рязанцам предлагают увидеть Сталинград 40-х глазами художников

В этом году исполняется 75 лет с начала легендарного сражения Второй мировой войны – Сталинградской битвы (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.).

Культура

В пятницу, 5 мая, в Рязанском кремле откроется выставка «Сталинград 1942-1943 гг. глазами художников», предоставленная Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва». Рязанцы смогут увидеть более 80 рисунков, созданных как известными художниками Студии батальной живописи им. М.Б. Грекова П.И. Барановым, С.М. Годыной, Е.И. Комаровым, П.Я. Кирпичёвым, так и непрофессиональными художниками-фронтовиками – В.Б. Лойко, Ю.В. Ворогушиным. Фронтовые рисунки могут рассказать о войне то, что не написано в приказах и донесениях. Полные искренних чувств и наблюдательности, работы военных художников вполне сравнимы с лучшими литературными очерками фронтовых писателей и корреспондентов, которые записывали первые, наиболее яркие впечатления. Военные рисунки привлекают своей документальной правдой, проникновенной достоверностью, стремлением донести до потомков правду о тех героических днях, когда на полях сражений решалась судьба нашей Родины.Наброски, сделанные в перерывах между боями, публиковались в армейских газетах, отсылались домой, где бережно хранились в семейных альбомах, как самые дорогие реликвии. Сегодня они позволяют нам заглянуть в духовный мир защитников Сталинграда.Подлинность, искренность, «дневниковость» этих работ делают их притягательными для зрителя. Особое место на выставке занимают портреты бойцов и командиров – простые, мужественные лица людей разного склада: волевые и мягкие, грустные и веселые, проницательные и бесхитростные. Все они – один могучий народ, люди Сталинграда.

Язык искусства не имеет границ, он интернационален. Войну «документировали» и художники противостоящей стороны. По-своему они восприняли и отразили действительность войны, на которой оказались. Желая наиболее полно раскрыть ее тему, кураторы выставки показывают Сталинградскую битву глазами художников с обеих сторон фронта. Посетители смогут увидеть несколько работ из фронтовых альбомов австрийского художника, солдата-пропагандиста Ханса Лиска и рисунки немецкого военного врача, Курта Ройбера – автора знаменитой «Сталинградской мадонны». Оба художника убедительно показывают реальную драму войны, ее боль, страдания, отчаяние, напряжение, которые испытывали все воины, вне зависимости от того, под какими флагами они сражались и умирали.

Открытие выставки ««Сталинград 1942-1943 гг. глазами художников» состоится 5 мая в 15.00 во Дворце Олега (3 этаж).