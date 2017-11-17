Рязань посетили 15 ведущих российских туроператоров

Туроператоры посетили музеи города.

Культура

В четверг, 16 ноября, Рязань посетили 15 ведущих российских туроператоров Центрального федерального округа. Инфо-тур организован в целях популяризация Рязани на региональном и федеральном уровнях, а также увеличения потока туристов в Рязань.

Туроператоры посетили Музей истории рязанского леденца, Интерактивный Музей сказок «Забава», Музей традиций «Рязанские Хоромы», Музей истории Воздушно-десантных войск, Галерею пряников, Рязанский Кремль, Рязанский кожевенный завод, Рязанский художественный музей, Музей-усадьбу академика И. П. Павлова.

В ДКС «Былина» с туроператорами встретились заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева и начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани Виталий Ларин. В ходе встречи они обсудили туристический потенциал города, новые презентованные объекты туристского показа, а также будущее сотрудничество и взаимодействие.