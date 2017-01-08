Портал о культуре в России и за рубежом составил ТОП-5 музеев Рязани

Рязанский кремль в ТОП-5 не включили, хотя на заглавной фотографии материала на сайте именно он.

Культура

Сайт Ревизор.ru, позиционирующий себя как информационный портал о культуре в России и за рубежом, составил ТОП-5 музеев Рязани . Именно в этих музеях нашего города авторы советуют обязательно побывать в какие-нибудь из выходных.

По мнению составителей рейтинга, в Рязани непременно стоит посетить Музей истории молодёжного движения, Музей истории ВДВ, Мемориальный музей-усадьбу академика Павлова, Рязанский областной художественный музей, а также Музей дальней авиации.

Рязанский кремль в ТОП-5 не включили, хотя на заглавной фотографии материала на сайте именно он.