Определены обладатели стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования» на 2017 год
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Стипендии в размере 3 тыс. рублей традиционно присуждаются представителям одарённой молодёжи.
Определены обладатели стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования» на 2017 год. Список официально опубликован в четверг, 16 февраля.
Стипендии в размере 3 тыс. рублей традиционно присуждаются представителям одарённой молодёжи – студентам и воспитанникам детских музыкальных школ и школ искусств, а также их педагогам. В этом году обладателями стипендий стали:
-Наталия Антонова - учащаяся Чурилковской детской школы искусств;
- Иван Бастрыкин - учащийся областной детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А.Пироговых;
- Степан Благодеров - учащийся детской музыкальной школы города Касимова;
-Николай Боронин - учащийся областной детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых;
- Андрей Верченко- учащийся Пронской детской музыкальной школы им.К.Б. Птицы;
- Сергей Видникевич - учащийся Зареченской детской музыкальной школы;
- Никита Воробьёв - учащийся детской музыкальной школы №1 им.Е.Д. Аглинцевой;
- Дарья Егорова- учащаяся Рыбновской детской школы искусств;
-Татьяна Емельянова - учащаяся Подвязьевской детской школы искусств;
-Сергей Козеев -учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;
- Михаил Косицков - учащийся детской школы искусств №2 города Рязани;
-Валерия Костюшина - учащаяся детской музыкальной школы №1 им.Е.Д. Аглинцевой;
-Александра Котлова- учащаяся детской школы искусств №4 им.Е.Г. Попова;
- Анастасия Кузнецова - учащаяся Новомичуринской детской школы искусств;
-Мария Левакова - учащаяся детской школы искусств №7 города Рязани;
-Яна Марон - учащаяся детской музыкальной школы №1 им.Е.Д. Аглинцевой;
-Вероника Матяшина - учащаяся детской художественной школы города Скопина;
- Илья Михейкин - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;
-Елизавета Обатурова- учащаяся Чурилковской школы искусств;
-Алексей Резин - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;
- Елизавета Романова - учащаяся детской школы искусств города Касимова;
- Татьяна Сидорова - учащаяся детской музыкальной школы №5 им.В.Ф. Бобылёва;
- Роман Соснин - учащийся Кораблинской детской музыкальной школы;
- Ксения Степанцева-учащаяся детской музыкальной школы №5 им.В.Ф. Бобылёва;
- Александр Сычков - учащийся областной детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже;
- Артём Тимофеев - учащийся Рыбновской детской школы искусств;
- Екатерина Уханева - учащаяся детской школы искусств №1 города Рязани;
- Алексей Фокин - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;
Наталья Хорохорова - учащаяся детской музыкальной школы №1 города им. Е.Д.Аглинцевой;
- Дмитрий Шевяков - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани.
- Ксения Елисеева - студента Рязанского художественного училища;
- Анна Ермакова - студентка Рязанского музыкального колледжа;
-Юрий Журавлёв - студент Рязанского музыкального колледжа;
- Кристина Каминская - студентка Рязанского колледжа культуры;
-Авель Никитков - студент Рязанского музыкального колледжа;
- Дарья Осадчук- студентка Рязанского музыкального колледжа;
- Светлана Плотникова - студентка Рязанского музыкального колледжа;
-Вера Усенко- студентка Рязанского художественного училища;
- Ирина Ушакова - студентка Рязанского художественного училища;
- Юлия Эберц - студентка Рязанского музыкального колледжа.
Также премии в размере 25 тыс. рублей получат педагоги, воспитавшие обладателей стипендии губернатора. Вручение наград в течение ряда лет проходит в рамках фестиваля искусств «Кремлёвские вечера».