Определены обладатели стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования» на 2017 год

Стипендии в размере 3 тыс. рублей традиционно присуждаются представителям одарённой молодёжи.

Культура

Определены обладатели стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования» на 2017 год. Список официально опубликован в четверг, 16 февраля.

Стипендии в размере 3 тыс. рублей традиционно присуждаются представителям одарённой молодёжи – студентам и воспитанникам детских музыкальных школ и школ искусств, а также их педагогам. В этом году обладателями стипендий стали:

-Наталия Антонова - учащаяся Чурилковской детской школы искусств;

- Иван Бастрыкин - учащийся областной детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А.Пироговых;

- Степан Благодеров - учащийся детской музыкальной школы города Касимова;

-Николай Боронин - учащийся областной детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых;

- Андрей Верченко- учащийся Пронской детской музыкальной школы им.К.Б. Птицы;

- Сергей Видникевич - учащийся Зареченской детской музыкальной школы;

- Никита Воробьёв - учащийся детской музыкальной школы №1 им.Е.Д. Аглинцевой;

- Дарья Егорова- учащаяся Рыбновской детской школы искусств;

-Татьяна Емельянова - учащаяся Подвязьевской детской школы искусств;

-Сергей Козеев -учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;

- Михаил Косицков - учащийся детской школы искусств №2 города Рязани;

-Валерия Костюшина - учащаяся детской музыкальной школы №1 им.Е.Д. Аглинцевой;

-Александра Котлова- учащаяся детской школы искусств №4 им.Е.Г. Попова;

- Анастасия Кузнецова - учащаяся Новомичуринской детской школы искусств;

-Мария Левакова - учащаяся детской школы искусств №7 города Рязани;

-Яна Марон - учащаяся детской музыкальной школы №1 им.Е.Д. Аглинцевой;

-Вероника Матяшина - учащаяся детской художественной школы города Скопина;

- Илья Михейкин - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;

-Елизавета Обатурова- учащаяся Чурилковской школы искусств;

-Алексей Резин - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;

- Елизавета Романова - учащаяся детской школы искусств города Касимова;

- Татьяна Сидорова - учащаяся детской музыкальной школы №5 им.В.Ф. Бобылёва;

- Роман Соснин - учащийся Кораблинской детской музыкальной школы;

- Ксения Степанцева-учащаяся детской музыкальной школы №5 им.В.Ф. Бобылёва;

- Александр Сычков - учащийся областной детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже;

- Артём Тимофеев - учащийся Рыбновской детской школы искусств;

- Екатерина Уханева - учащаяся детской школы искусств №1 города Рязани;

- Алексей Фокин - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани;

Наталья Хорохорова - учащаяся детской музыкальной школы №1 города им. Е.Д.Аглинцевой;

- Дмитрий Шевяков - учащийся детской школы искусств №1 города Рязани.

- Ксения Елисеева - студента Рязанского художественного училища;

- Анна Ермакова - студентка Рязанского музыкального колледжа;

-Юрий Журавлёв - студент Рязанского музыкального колледжа;

- Кристина Каминская - студентка Рязанского колледжа культуры;

-Авель Никитков - студент Рязанского музыкального колледжа;

- Дарья Осадчук- студентка Рязанского музыкального колледжа;

- Светлана Плотникова - студентка Рязанского музыкального колледжа;

-Вера Усенко- студентка Рязанского художественного училища;

- Ирина Ушакова - студентка Рязанского художественного училища;

- Юлия Эберц - студентка Рязанского музыкального колледжа.

Также премии в размере 25 тыс. рублей получат педагоги, воспитавшие обладателей стипендии губернатора. Вручение наград в течение ряда лет проходит в рамках фестиваля искусств «Кремлёвские вечера».