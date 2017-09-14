Олег Жюгжда: Не представляю жизнь без театра

Олег Жюгжда – современный режиссёр, который способен поставить всё. Без преувеличения. Так, как не ставил никто. И каждый раз – остро, актуально, оригинально. Ведь он выбирает «любой театр, кроме скучного».

Культура

Слово о театре

Мой театр – разный. Я пытаюсь преследовать эту цель и отстаивать свои позиции. Я выбираю любой театр, кроме скучного.

«Я классик»

В театре, конечно, уже выработана своя позиция, линия. Хотелось бы классику – доходчивую и актуальную. Я вообще классик, потому что ничего не понимаю в современности (смеется).

«Взять Джеймса Бонда»

Если бы была возможность взять иностранную звезду… Ох… Выбрал бы Шона Коннери. А из женщин – Мэрил Стрип, конечно.

О важности театра

Театр остаётся последним оплотом живого искусства, которое происходит здесь и сейчас.

Рождение спектакля

Обязательно надо взять материал, который ещё не брал, чтобы самому было интересно работать. Такое, что невозможно было бы поставить, чтобы создать себе сложную задачу и отпугнуть театр (смеется). Главное – увидеть в выбранном материале эффектную сцену в середине и мощный финал, а дальше можно его застраивать.

Профессия: режиссёр

Вероятно, такой выбор был сделан из-за моего увлечения кино. Я хотел стать кинорежиссёром. Но после того, как посмотрел Тарковского и решил, что лучше ничего не сделаю, а хуже не хочу – и ушёл в театр (улыбается). В своих спектаклях часто использую киношные приёмы. Тот же принцип монтажа эпизодов, свет, воздух на сцене. И так постепенно всё собираю воедино.

Всё началось с «Маленького принца»

Первым профессиональным спектаклем был «Маленький принц», который вышел в 1986 году и был сделан из подручного материала. Критики отмечали, что этот спектакль определил мою творческую программу на много лет вперёд, что многие ходы, которые использую до сих пор, появились ещё в этом спектакле.

Режиссёрско-джентельменский наборчик

Режиссёру нужно обладать терпением, потому что вытерпеть живых людей крайне сложно. И от этого терпения зависит климат на площадке, атмосфера репетиций и спектакля. Терпение – номер один. На втором месте – конечно, фантазия. На третьем – честное отношение к тому, что ты делаешь.

О выборе

Я выбрал то, что я хотел. Всю жизнь к этому шёл. Никуда не сворачивал. Я никогда не уходил из театра.

Принципиальная позиция

У меня есть одно свойство, которое может вредить спектаклю: если я набрал артистов – то уже их не меняю. Должно что-то произойти из ряда вон выходящее, либо артист должен выкинуть какой-то невероятный фортель, чтобы его административно убрали из театра, чтобы я заменил актёров. Я так не могу: ведь я дал им надежду. Как сказал один известный режиссёр: «Свою самую большую и непоправимую ошибку я совершил, выбрав актёра».

О вдохновении

Как такового вдохновения нет, есть желание работать. Бывает, что на репетиции жутко хочется спать, но ты себя бодришь, заставляя заниматься делом.

Отношение к театру в пяти словах

Люблю, ненавижу, увлекаюсь, обманываюсь, почти не вру.

Важная помощь

Всегда помогают эрудированный зритель и зритель, который хочет увидеть театр. Ведь театр на сегодняшний день – это не для всех.

Театр меняет

Конечно, я меняюсь от спектакля к спектаклю.

Короткометражка об инопланетянине и корове

Расскажу о своём старом-старом мультике. До театра я занимался любительским кино, у нас был кинорежиссёрско-операторский кружок. Я взял на вечер домой камеру, чтобы доделать какие-то титры, и заодно снял свой мультфильм – «Первый контакт». Прилетает летающая тарелка, из неё вылезает зеленый человечек, а там на лугу пасётся корова. Он её замечает, с цветочками к ней. А она их индифферентно съедает. Человечек к ней и так, и сяк, и за хвост дёрнул. Получил по лбу, залетел обратно в тарелку и скрылся. В общем, закрыта наша планета для контакта.

Заветная мечта

Я бы с удовольствием поставил классическую оперу. Это всё-таки самое высокое и благородное классическое искусство.