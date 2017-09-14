Олег Жюгжда: Не представляю жизнь без театра
Культура 82
Олег Жюгжда – современный режиссёр, который способен поставить всё. Без преувеличения. Так, как не ставил никто. И каждый раз – остро, актуально, оригинально. Ведь он выбирает «любой театр, кроме скучного».
Слово о театре
Мой театр – разный. Я пытаюсь преследовать эту цель и отстаивать свои позиции. Я выбираю любой театр, кроме скучного.
«Я классик»
В театре, конечно, уже выработана своя позиция, линия. Хотелось бы классику – доходчивую и актуальную. Я вообще классик, потому что ничего не понимаю в современности (смеется).
«Взять Джеймса Бонда»
Если бы была возможность взять иностранную звезду… Ох… Выбрал бы Шона Коннери. А из женщин – Мэрил Стрип, конечно.
О важности театра
Театр остаётся последним оплотом живого искусства, которое происходит здесь и сейчас.
Рождение спектакля
Обязательно надо взять материал, который ещё не брал, чтобы самому было интересно работать. Такое, что невозможно было бы поставить, чтобы создать себе сложную задачу и отпугнуть театр (смеется). Главное – увидеть в выбранном материале эффектную сцену в середине и мощный финал, а дальше можно его застраивать.
Профессия: режиссёр
Вероятно, такой выбор был сделан из-за моего увлечения кино. Я хотел стать кинорежиссёром. Но после того, как посмотрел Тарковского и решил, что лучше ничего не сделаю, а хуже не хочу – и ушёл в театр (улыбается). В своих спектаклях часто использую киношные приёмы. Тот же принцип монтажа эпизодов, свет, воздух на сцене. И так постепенно всё собираю воедино.
Всё началось с «Маленького принца»
Первым профессиональным спектаклем был «Маленький принц», который вышел в 1986 году и был сделан из подручного материала. Критики отмечали, что этот спектакль определил мою творческую программу на много лет вперёд, что многие ходы, которые использую до сих пор, появились ещё в этом спектакле.
Режиссёрско-джентельменский наборчик
Режиссёру нужно обладать терпением, потому что вытерпеть живых людей крайне сложно. И от этого терпения зависит климат на площадке, атмосфера репетиций и спектакля. Терпение – номер один. На втором месте – конечно, фантазия. На третьем – честное отношение к тому, что ты делаешь.
О выборе
Я выбрал то, что я хотел. Всю жизнь к этому шёл. Никуда не сворачивал. Я никогда не уходил из театра.
Принципиальная позиция
У меня есть одно свойство, которое может вредить спектаклю: если я набрал артистов – то уже их не меняю. Должно что-то произойти из ряда вон выходящее, либо артист должен выкинуть какой-то невероятный фортель, чтобы его административно убрали из театра, чтобы я заменил актёров. Я так не могу: ведь я дал им надежду. Как сказал один известный режиссёр: «Свою самую большую и непоправимую ошибку я совершил, выбрав актёра».
О вдохновении
Как такового вдохновения нет, есть желание работать. Бывает, что на репетиции жутко хочется спать, но ты себя бодришь, заставляя заниматься делом.
Отношение к театру в пяти словах
Люблю, ненавижу, увлекаюсь, обманываюсь, почти не вру.
Важная помощь
Всегда помогают эрудированный зритель и зритель, который хочет увидеть театр. Ведь театр на сегодняшний день – это не для всех.
Театр меняет
Конечно, я меняюсь от спектакля к спектаклю.
Короткометражка об инопланетянине и корове
Расскажу о своём старом-старом мультике. До театра я занимался любительским кино, у нас был кинорежиссёрско-операторский кружок. Я взял на вечер домой камеру, чтобы доделать какие-то титры, и заодно снял свой мультфильм – «Первый контакт». Прилетает летающая тарелка, из неё вылезает зеленый человечек, а там на лугу пасётся корова. Он её замечает, с цветочками к ней. А она их индифферентно съедает. Человечек к ней и так, и сяк, и за хвост дёрнул. Получил по лбу, залетел обратно в тарелку и скрылся. В общем, закрыта наша планета для контакта.
Заветная мечта
Я бы с удовольствием поставил классическую оперу. Это всё-таки самое высокое и благородное классическое искусство.