Новый выпуск альманаха «Переяславль» представили в Рязани

Презентация состоялась в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина.

Культура

22 декабря в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоялась презентация нового выпуска литературно-краеведческого альманаха «Переяславль». Его выход ознаменован двумя важнейшими событиями – Годом кино в России и Годом В.М. Головнина в Рязанской области.

Представлял своё детище для краеведов и читателей руководитель литературной ассоциации «Переяславль» В. Крылов. Он рассказал о содержании нового выпуска.

В издание вошли статьи о рязанском кинематографе. Дань памяти знаменитому мореходу отдана работой о Василии Головнине. Также краеведы написали о других именитых рязанцах: С. Есенине, А. Есенине-Вольпине, Я. Полонском, Д. Иловайском, Г. Распутине, А. Александрове, В. Сафонове. Вошли в альманах также исследовательские работы о местных заводах и церквях, литературной Солотче, рязанцах — участниках Брусиловского прорыва, и, разумеется, стихи.

Выступали на презентации авторы альманаха В. Домахин, Н. Булычев, З. Свирина, А. Карпус, а также бард С. Белоусов. В заключение мероприятия В. Крылов подписал и передал в фонд библиотеки новый номер «Переяславля».