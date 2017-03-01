Людмила Анисарова прочитала в Рязани лекцию о Новикове-Прибое

Людмила Анисарова – известная писательница, автор нескольких книг о рязанцах, связавших свою жизнь с морем.

Культура

Во вторник, 28 февраля, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького прошла публичная лекция Людмилы Анисаровой «А.С. Новиков-Прибой и его роман-эпопея «Цусима».

Людмила Анисарова – известная писательница, автор нескольких книг о рязанцах, связавших свою жизнь с морем. В 2013 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ вышла её книга о А.С. Новикове-Прибое. На недавно прошедшем в Москве фестивале «Красная площадь» была презентована её новая работа – книга о вице-адмирале В.М. Головнине, вышедшая к юбилею известного мореплавателя. Презентации книг, написанных Людмилой Анисаровой, состоялись и в библиотеке им. Горького. Публичная лекция писателя в стенах библиотеки стала продолжением разговора о знаменитых земляках. Встречу посвятили 140-летию со дня рождения Новикова-Прибоя и 80-летию Рязанской области.

Перед началом лекции директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина вручила Людмиле Анисаровой свидетельство о присуждении статуса почётного читателя библиотеки. Также она отметила, что юбилею знаменитого земляка в РОУНБ им. Горького адресован конкурс, на который уже поступило 45 работ из Рязанской, Воронежской, Красноярского края и других областей. С положением и условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.

По словам Людмилы Анисаровой, к творчеству А.С. Новикова-Прибоя она обратилась не случайно, так как выросла в семье моряка. Знаменитый роман «Цусима» стоял на книжной полке, став этапным для поколения 40-60-х годов, когда не было ни одного человека, не познакомившегося с романом. Знакомство автора с творчеством Новикова-Прибоя состоялось позже, однако от этого роль его книг в жизни Людмилы Анисаровой не стала меньше.

– На протяжении полувека не было ни одного человека, который так писал бы о море. Он умел писать занимательно и просто, его книги расходились миллионными тиражами. Он писал о море великолепно – море у него всегда было разное. И хотя писатели смотрели на него свысока, а критики упрекали в беллетристических штампах и излишней цветистости языка, народу он был близок, – отметила лектор.

Сын военного, уроженца села Матвеевского и полячки, Алексей с детства мечтал о море – деятельность отца, ушедшего с военной службы и посвятившего себя хозяйству, не была ему близка. Алексей просится на флот – службу начинает в Кронштадте. Будущему писателю довелось почувствовать на себе революционную романтику, а также трагедию своего времени. Во время службы на броненосце «Орёл» Алексей Новиков становится свидетелем знаменитого Цусимского сражения, в котором погиб практически весь русский флот. Корабль, на котором служил писатель, попал в плен к японцам – воспоминания, которые послужили основой для его будущего знаменитого романа, Алексей Новиков-Прибой собирал у очевидцев тех событий, выживших офицеров и матросов. Работу пришлось делать дважды, однако это только утвердило автора в его желании запечатлеть те события, свидетелем которых он был. Первая книга его морских рассказов выходит в 1917 году, а уже к 1920 годам Алексей Новиков-Прибой был известным писателем, книги которого расходились миллионными тиражами. Роман «Цусима» в этом ряду занимает одно из первых мест.

Публичная лекция Людмилы Анисаровой стала одним из мероприятий, посвящённых 140-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя. В рамках юбилейного года в регионе учреждениями культуры организован целый ряд просветительских и образовательных проектов, сообщает сайт министерства культуры и туризма Рязанской области.