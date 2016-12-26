Юные рязанцы успешно осилили «Рождественские заморочки»

Тридцать шесть рязанских творческих коллективов состязались в фестивале-конкурсе с необычным названием.

Культура

В пятницу, 23 декабря, в Центре детского творчества «Приокский» состоялся XI открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские заморочки», сообщает сайт администрации города Рязани со ссылкой на информацию управления образования и молодёжной политики.

Организаторами фестиваля выступили управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани и Центр детского творчества «Приокский». Условием фестиваля-конкурса было изготовления карнавального костюма из любых материалов, кроме ткани.

В фестивале продемонстрировали фантазию и мастерство 36 творческих коллективов из 32 муниципальных образовательных учреждений города.

Победителей и призёров конкурса определяли в четырёх возрастных категориях: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы.

Призёрам, помимо дипломов, достались памятные призы учредителя. Призы были обеспечены средствами, выделенными на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе Рязани» на 2014 год муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014-2020 годы».