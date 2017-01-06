Юные рязанцы побывали на празднике в честь Рождества

Дети участвовали в интересных конкурсах и викторинах, где вспоминали события Рождества и литературные произведения, посвящённые этому празднику.

Культура

В среду, 4 января, в Николо-Ямском храме Рязани прошёл праздник, посвящённый встрече Рождества Христова.

Дети и взрослые смогли погрузиться в атмосферу ожидания великого праздника - пришествия Спасителя на землю. В начале праздника дети встали в круг, передавали друг другу рождественскую звезду и знакомились. Затем они участвовали в интересных конкурсах и викторинах, где вспоминали события Рождества и литературные произведения, посвящённые этому празднику. Различные словосочетания дети показывали пантомимой или рисовали так, чтобы другие отгадали. Изобретательность юных участников оценивало жюри.

Затем все гости праздника увидели сценку о событиях, происходивших 2000 лет назад в Вифлееме, сообщает сайт Рязанской епархии.

Ключарь храма, иерей Димитрий Фетисов, подарил всем ребятам небольшие подарки. А закончилось праздничное мероприятие чаепитием с настоящим традиционным сочивом, которое настолько понравилось участникам, что многие просили добавки.

В завершение встречи отец Димитрий ещё раз поздравил ребят и их родителей с грядущим Рождеством Христовым и пожелал всем большой радости.