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http://7info.ru/news/ryazan-culture/junye_rjazancy_pobyvali_na_prazdnike_v_chest_rozhdestva/

Юные рязанцы побывали на празднике в честь Рождества
Дети участвовали в интересных конкурсах и викторинах, где вспоминали события Рождества и литературные произведения, посвящённые этому празднику.

Культура   149

В среду, 4 января, в Николо-Ямском храме Рязани прошёл праздник, посвящённый встрече Рождества Христова.

Дети и взрослые смогли погрузиться в атмосферу ожидания великого праздника - пришествия Спасителя на землю.  В начале праздника дети встали в круг, передавали друг другу рождественскую звезду и знакомились. Затем они участвовали в интересных конкурсах и викторинах, где вспоминали события Рождества и литературные произведения, посвящённые этому празднику. Различные словосочетания дети показывали пантомимой или рисовали так, чтобы другие отгадали. Изобретательность юных участников оценивало жюри. 

Затем все гости праздника увидели сценку о событиях, происходивших 2000 лет назад в Вифлееме, сообщает сайт Рязанской епархии.

Ключарь храма, иерей Димитрий Фетисов, подарил всем ребятам небольшие подарки. А закончилось  праздничное мероприятие чаепитием  с настоящим традиционным сочивом, которое настолько понравилось участникам, что многие просили добавки.

 В завершение встречи отец Димитрий ещё раз поздравил ребят и их родителей с грядущим Рождеством Христовым и пожелал всем большой радости. 

 