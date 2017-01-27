Художник Сергей Чушкин рассказал рязанцам о начале пути

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начала работу юбилейная выставка автора.

Культура

В пятницу, 27 января, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась выставка работ Сергея Чушкин «В начале пути».

Живописью Сергей Чушкин интересовался с детства. Сначала это были уроки в изостудии Дворца культуры профсоюзов, позже – учёба в институте живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е. Репина, Академии художеств в Ленинграде. Получив профессиональное образование, занятия творчеством Сергей Чушкин не бросил, став священником. За прошедшее время состоялось несколько его персональных выставок, автор является членом Союза художников РФ. Выставка, начинающая работу в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», посвящена 60-летию автора.

Вниманию зрителей художник представил около 40 своих работ, выполненных в разные годы. Их объединяет одна тема – пейзажи родной для автора средней полосы, Рязани и её окрестностей, села Борисково, где сейчас живёт и служит священник. Поля, луга, смена сезонов, тёплый солнечный свет и мартовские сумерки – изменения, происходящие в природе, являются для Сергея Чушкина неистощимым источником вдохновения. Как признался отец Сергий, для него окружающий мир является отражением Бога.

– Чистота и первозданность природы даёт небо, а путь, который обозначен в названии выставки, – это путь к Богу, – отметил он.

Поздравить художника с открытием выставки пришли его коллеги, прихожане, а также те, кто ценит и любит его творчество. Тёплые пожелания адресовали заместитель председателя правления регионального отделения Союза художников Василий Николаев, а также директор художественного музея Марина Котова. Поздравил художника и его сын Матфей, продолжающий творческую династию.

Выставка будет работать до 20 февраля.