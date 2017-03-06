ХХ Всероссийский фестиваль имени композитора Аверкина приглашает таланты в город Сасово

С каждым годом фестиваль становится более значимым не только для жителей Рязанской области, но и для всей России.

Культура

С 1997 года в городе Сасово Рязанской области, при поддержке министерства культуры РФ, правительства Рязанской области, администрации города Сасово проводится Всероссийский фестиваль народного творчества. Этот грандиозный песенный праздник проводится в честь нашего земляка, выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Аверкина, создавшего такие шедевры, как «На побывку едет молодой моряк», «Милая мама», «Откровенные ребята», «Мне берёза дарила серёжки», «Моя страна», «Падают листья» и многие другие произведения, которых было более 800.

У истоков Аверкинского фестиваля стояла великая певица, народная артистка СССР Людмила Зыкина. Она трижды принимала участие в этом празднике русской души, являясь председателем оргкомитета, восхищая своим искусством многочисленных почитателей отечественной песни.

С каждым годом фестиваль становится более значимым не только для жителей Рязанской области, но и для всей России. На протяжении многих лет своим искусством восхищают жителей и гостей города Сасово творческие коллективы из многих регионов нашей страны и ближнего зарубежья.

С учетом высокого статуса мероприятия традиционно приглашаются народные и заслуженные артисты, поэты, композиторы, деятели культуры. Постоянные участники на фестивальной сцене – созданный Людмилой Зыкиной прославленный Государственный академический русский народный ансамбль «Россия».

Радовали сасовцев своими выступлениями на Аверкинском празднике народные артисты России: певцы Анна Литвиненко, Александра Стрельченко, Валентина Толкунова, Людмила Рюмина, Людмила Николаева, Екатерина Шаврина, Лев Лешенко, Сергей Захаров, Людмила Сенчина, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, композиторы Виктор Темнов, Николай Кутузов, Олег Иванов, артисты Игорь Николаев, Варвара, Юлиан, Евгений Кунгуров, Вика Цыганова. Академический хор русской песни Российского государственного музыкального центра радио и телевидения, Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е.Г.Попова, вокальное трио «Лада», творческие коллективы Подмосковья, Пензы, Липецка, Тамбова, Мурома, Сарова, Гомеля, республик Чувашия и Мордовия, Ставропольского края и других регионов и городов Российской Федерации, Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов из Сасова. Впервые участником фестиваля в 2016 году стал Государственный Академический русский концертный оркестр «Боян».

Песня «На фестиваль к Аверкину Россия собралась», которую написал народный артист СССР, друг А.П.Аверкина - Виктор Темнов стала гимном фестиваля.

На протяжении двух десятилетий Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору Александру Аверкину, значительно расширил свои жанровые границы. Зарождаются и новые традиции, в частности, впервые в 2016 году состоялся конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений; открытый конкурс творческих художественных работ «Земля моя красивая», направленные на поддержку творческих способностей детей и молодежи.

В парке «40 лет ВЛКСМ», на летней сценической площадке проводится программа «Играй, гармонь!». В рамках фестиваля в пятый раз пройдет Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни. Регулярной стала выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Предметы, созданные умелыми руками мастеров, всегда вызывает большой интерес посетителей.

Самое зрелищное мероприятие фестиваля – Гала-концерт собирает более 10 000 человек зрителей. Завершается праздник традиционным совместным исполнением знаменитой песни Александра Аверкина «На побывку едет молодой моряк», а полночное сасовское небо озаряется разноцветным фейерверком.