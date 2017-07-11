Гости фестиваля «Малина» сплетут малиновый ковёр и примут участие в конкурсе малиновых костюмов

Но главное – попробуют малину и изысканные блюда из этой ягоды

Культура

Во вторник, 11 июля, в министерстве культуры и туризма Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая гастрономическому фестивалю «Малина», который пройдёт 15 июля в селе Новосёлки Рыбновского района.

«Малина и блюда из неё будут главным героем нашего фестиваля, – сказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. – Но зрителей будут не только кормить, но и развлекать. Программа праздника включает в себя конкурсы, игровые программы для детей, выступления музыкальных коллективов. С лекцией выступит известная телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина».

Министр отметил, что обо всех мероприятиях организаторы рассказывать не хотят, чтобы были и сюрпризы для зрителей, но призвал всех подготовиться к флешмобу – плетению малинового ковра. Подготовки требует и участие в конкурсе малиновых костюмов.

«Ищите что-нибудь малиновое, тем более что малиновый всегда в моде», – сказал Виталий Попов.

Заместитель министра культуры и туризма Нина Соломонова сообщила о том, что в программе фестиваля будут проводиться кулинарные мастер-классы с участием шеф-поваров рязанских ресторанов. На фестивале планируется приготовить утку в малиновой глазури с крыжовником, судака в малиновой пастиле, королевские креветки с сырными шариками в малиновом соусе, вареники из черёмуховой муки с творогом и малиновым соусом и менее изысканные, но очень вкусные каши, блины, запеканки, оладьи с малиной и смузи.

Своё оригинальное блюдо на фестивале приготовит участник II сезона всероссийского кулинарного проекта на канале СТС «МастерШеф.Дети» Андрей Сапий. На пресс-конференции он сообщил, что это будет вкусный и питательный малиново-манный пудинг.

Из Рязани на площадку фестиваля с автовокзала «Приокский» с 10.30 будут ходить автобусы. Вернуться с фестиваля также можно будет на автобусе с 15.00.

Напомним, гастрономический фестиваль «Малина» проводится в селе Новосёлки Рыбновского района ежегодно с 2007 года. В 2016 году мероприятие посетило более 5 тысяч человек из Рязани, Тулы, Москвы и других регионов РФ. Фестиваль вошёл в общероссийский сборник успешных проектов «Сельский туризм в России» в 2016 году. В 2017 году фестиваль во второй раз был включён в «Национальный календарь событий России» в раздел «Лучшие события 2017 года».