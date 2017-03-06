Feelin’s сыграет джаз для милых дам

На сцене в этот вечер будут исключительно галантные мужчины, которые создадут неповторимую атмосферу весны, любви и красоты.

Культура

В Международный женский день, в среду, 8 марта, известнейший рязанский джаз-бэнд Feelin’s и вокалист Сергей Гриматин дадут праздничный концерт. Посвящён он будет, конечно, дню весны, любви и женщины.

Для очаровательных дам в этот вечер на сцене будут исключительно галантные мужчины, которые создадут неповторимую атмосферу весны, любви и красоты.

Сергей Гриматин – ведущий на «Радио Россия» и «Радио Маяк». Сергей совсем недавно выступает совместно с Feelin’s, но уже завоевал симпатию и расположение рязанской публики, особенно дамской её части. Харизматичный, яркий вокалист с приятным баритоном покоряет зрителей со своего самого первого появления на сцене.

В этот вечер со сцены прозвучат шедевры таких гигантов мировой эстрады и популярного джаза, как Frank Sinatra, Michael Bubble, Elvis Presley, Johny Mathis, а также любимые мелодии из советских кинофильмов.

Для вас выступят:

Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;

Сергей Долгишев – саксофон;

Вячеслав Сергеев – барабаны;

Константин Панкратов – бас-гитара;

Сергей Гриматин – вокал.