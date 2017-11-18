Алексей Венедиктов рассказал рязанским студентам о необходимости отличать миф от исторических фактов

Встреча прошла в рамках проекта «Дилетантские чтения».

Культура

В пятницу, 17 ноября, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и автор исторического журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов встретился со студентами Рязанского государственного университета и поговорил о мифах и исторической правде. Встреча прошла в рамках проекта «Дилетантские чтения», организованного журналом «Дилетант».

Венедиктов рассказал о том, что подобные встречи со студентами, которые проходят уже несколько месяцев, показывают, что молодёжь предпочитает миф правде.

– В мифе уютнее, – объяснил он. – А правда может быть неприглядной.

Как миф относится к правде, известный главред пояснил на примере нового российского блокбастера «Легенда о Коловрате», мифа об «идеальном Пушкине» и представления о пользе и вреде сахара. Научные факты часто не совпадают с мифологическими представлениями или даже противоречат им. Евпатия, скорее всего, не было или это собирательный образ, Пушкин был «отвратительным человеком», а вред сахара сильно преувеличен в обыденном сознании.

Венедиктов призвал молодых людей думать самостоятельно, опираться на научные данные, анализировать информацию, ведь тот, кто предпочитает миф правде, легко становится ведомым.

Напомним, ранее Алексей Венедиктов высказывался на эту же тему на круглом столе, посвящённом героям и мифам в исторической памяти народа.