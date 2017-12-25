Перед сном. Обзор новостей 25 декабря

В Рязани выбрали самые красивые ёлочные игрушки, в Рязани будут судить владельца карусели, на которой пострадал 3-летний ребёнок, перед Новым годом в Рязани пройдут 4 продуктовые ярмарки

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Житель Рязанской области спас провалившихся под лёд детей. Дети оказались в воде несколько дней назад, когда шли в школу.

В Рязани проверят работу такси. Рейды Госавтоинспекции намечены на 26 и 28 декабря.

В Рязани и области задержаны 36 нетрезвых водителей. Три водителя повторно сели за руль транспортных средств в нетрезвом виде.

В Рязанской области будут судить владельца карусели, на которой пострадал 3-летний ребёнок. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

В Рязанской области за налоговое преступление осудили руководителя сельхозпредприятия. В ходе следственных действий в бюджет РФ было возвращено более 20 миллионов рублей.

Из Рязанского перинатального центра выписан 20-тысячный малыш. Им стал мальчик из Скопина.

26 декабря в Рязанской области ожидается плюсовая температура. Синоптики также прогнозируют мокрый снег с дождём.

В Рязанской области освобождены от воды низководные мосты в двух районах. Проезда транспорта по ним снова открыт.

В Рязанской области произошло серьёзное ДТП с участие двух грузовиков и легковушки. На месте аварии погиб один из водителей, ещё одного с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Перед Новым годом в Рязани проведут четыре продуктовых ярмарки. В 2018 году ярмарки выходного дня начнут работу на этих площадках с 13 января.

В Рязанской области пройдёт Декада здоровья и спорта. С 1 по 8 января в Рязанской области пройдёт около 300 различных мероприятий.

За ночь с улиц Рязани было вывезено и убрано 690 кубометров снега. В уборке городских территорий было задействовано 67 единиц техники.

По решению рязанского суда заблокируют сайт, торговавший дипломами. Иск в суд подал прокурор Железнодорожного района Рязани.

Под Рязанью иномарка съехала в озеро. ДТП случилось на автодороге между сёлами Заокское и Шумашь.

Рязанцев приглашают в Константиново на активный Новый год. В первые дни января на родине Сергея Есенина пройдёт интерактивная игра «По селу тропинкой кривенькой…».

Устрицы и морская капуста подешевеют в 2018 году. Согласно проекту Минсельхоза, моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста), при реализации могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%.

В Рязани выбрали самые красивые ёлочные игрушки, сделанные своими руками. Победители конкурса «Подари игрушку ёлке» получили ценные подарки.