Перед сном. Обзор новостей 16 ноября

Молоко будет синим, «Планетарий» станет министерством, слухи о педофиле всего лишь слухи

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Полиция опровергла слухи о педофиле в Рязани. В то же время полицейские напоминают рязанцам о необходимость соблюдать меры безопасности дома и в общественных местах.

Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартовал показ шести новых фильмов.

Бывший рязанский кинотеатр и клуб передадут в безвозмездное пользование одному из региональных министерств. Площадь здания, где ранее также располагался арт-клуб «Планетарий», – 1 тыс. 661,3 кв. метра.

В Рязани водитель сумел увернуться от вылетевшего на встречку грузовика. Момент попал на запись видеорегистратора.

Из Рязани выдворили на родину четверых украинцев. В течение 5 лет депортированные украинцы не смогут въехать в Россию.

В Рязанском районе два автомобиля сбили лося. В результате ДТП пострадала женщина-водитель.

Рязанский областной суд оставил в силе решение, обязывающее администрацию Рязани предоставить жильё сиротам. Ранее решение в пользу истцов принял Советский районный суд.

Восстановленному молоку разрешат иметь синеватый оттенок. Предложения Минсельхоза поддержаны Минэкономразвития и направлены в Евразийскую экономическую комиссию.

Рязанские семьи получат бесплатное детское питание. Во все районы Рязанской области направили 12628 упаковок детского питания «Малютка».

Первые Duty Free в зонах прилёта появятся в Шереметьево. Их открытие будет приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Назначена дата публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2018 год. К участию в публичных слушаниях по проекту бюджета приглашаются жители города.