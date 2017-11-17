Перед сном. Обзор новостей 16 ноября
Все новости 307
Молоко будет синим, «Планетарий» станет министерством, слухи о педофиле всего лишь слухи
Полиция опровергла слухи о педофиле в Рязани. В то же время полицейские напоминают рязанцам о необходимость соблюдать меры безопасности дома и в общественных местах.
Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартовал показ шести новых фильмов.
Бывший рязанский кинотеатр и клуб передадут в безвозмездное пользование одному из региональных министерств. Площадь здания, где ранее также располагался арт-клуб «Планетарий», – 1 тыс. 661,3 кв. метра.
В Рязани водитель сумел увернуться от вылетевшего на встречку грузовика. Момент попал на запись видеорегистратора.
Из Рязани выдворили на родину четверых украинцев. В течение 5 лет депортированные украинцы не смогут въехать в Россию.
В Рязанском районе два автомобиля сбили лося. В результате ДТП пострадала женщина-водитель.
Рязанский областной суд оставил в силе решение, обязывающее администрацию Рязани предоставить жильё сиротам. Ранее решение в пользу истцов принял Советский районный суд.
Восстановленному молоку разрешат иметь синеватый оттенок. Предложения Минсельхоза поддержаны Минэкономразвития и направлены в Евразийскую экономическую комиссию.
Рязанские семьи получат бесплатное детское питание. Во все районы Рязанской области направили 12628 упаковок детского питания «Малютка».
Первые Duty Free в зонах прилёта появятся в Шереметьево. Их открытие будет приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Назначена дата публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2018 год. К участию в публичных слушаниях по проекту бюджета приглашаются жители города.