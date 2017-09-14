Перед сном. Обзор новостей 14 августа

Олег Булеков покинул пост мэра Рязани, на Южном промузле произошло массовое ДТП, в Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

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Рязанцы смогут увидеть «Бескрайний космос». Выставка, посвящённая 160-летию со дня рождения Циолковского, открылась в Рязанском художественном музее.

Дело о гибели под Луховицами трёх рязанских спортсменов направлено в суд. Обвиняемый – тренер молодых рязанских боксёров.

В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах. Строительно-монтажные работы в рамках ремонтной кампании продолжаются на 12 улицах города.

На пешеходном переходе в Рязани сбили 14-летнего подростка. Несовершеннолетний пострадавший обращался за медицинской помощью.

В массовом ДТП на Южном промузле в Рязани пострадал один из водителей. Водитель не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль.

Два суда обязали администрацию Рязани поставить в очередь на жильё женщину и троих её детей. Один из детей – инвалид.

В пятницу в Рязани будет тепло. Прогноз синоптиков размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Рязанцы могут проголосовать за финалисток конкурса «Топ модель России 2017, Рязань». Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве.

В Шиловском районе обустраивают святой источник. На проект благоустройства будет потрачено почти полмиллиона рублей.

Олег Булеков досрочно покинул пост главы администрации Рязани. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен Сергей Карабасов.

Дневник фестиваля «Рязанские смотрины». День четвёртый. На сцене этого дня – «Птицы» Луганского академического театра кукол, «Про девочку Алёнку и её гусёнка» Оренбургского театра кукол «Пьеро», «Калиф Аист» Иркутского областного театра кукол, «Аистёнок» и «Два путешествия Лемюэля Гулливера» Саратовского театра кукол «Теремок».

Жители села Заборье не могут проехать к своим домам, расположенным рядом с санаторием «Старица». С проблемой разбираются активисты рязанского отделения ОНФ.

Ночью в Рязанской области сгорел «Мерседес» . Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.

Заместителя директора ФСИН обвиняют в растрате 160 миллионов рублей. Господина Коршунова задержали 13 сентября в яхт-клубе.