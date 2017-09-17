Открытие Олимпийских игр в Сеуле. 17 сентября в истории

Спортивные достижения и первый допинговый скандал

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17 сентября 1773 года Емельян Пугачёв, объявивший себя императором Петром III, обнародовал манифест, призывающий казаков и крестьян выступить с ним для того, чтобы овладеть престолом. Взамен на это он обещал им пожаловать привилегии и вольности. Именно с этого дня и началось крестьянское восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Настоящий император Пётр III являлся мужем Екатерины II. После дворцового переворота 1762 года он отрёкся от своего престола, а чуть позже погиб при невыясненных обстоятельствах. Емельян Пугачёв - донской казак, принимавший участие в Семилетней войне и войне с Турцией. Он сумел собрать под свои знамена огромное количество людей. Восстание, поднятое Пугачёвым, охватило Оренбургский край, территорию Яицкого войска, Урал, Башкирию, Прикамье, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. В ряды армии лже-Петра III вступали заводские рабочие с Урала, крепостные крестьяне губерний, в которых происходили военные действия. В 1774 году Емельяна Пугачёва арестовали и казнили. Однако Пугачёвский бунт превратился в настоящую крестьянскую войну, завершившуюся лишь в 1775 году.

17 сентября 1787 года Конституционным конвентом в Филадельфии была разработана и принята Конституция США. В фундамент конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор. Конституция США – старейший и самый краткий в мире основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей, и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени. Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Секрет её долгожительства кроется в классических и абстрактных нормах, содержащих универсальные конституционные ценности. Этот документ оказал историческое влияние на конституционное развитие многих государств мира, на становление и развитие таких демократических институтов, как народный суверенитет, народное представительство, парламентаризм, разделение властей. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего в 1787 году, в США установлен праздник - День Конституции и Гражданства в США.

17 сентября 1941 года было подписано постановление Государственного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». С 1 октября 1941 года вводилась обязательная военная подготовка для мужчин от 16 до 50 лет. Было создано Главное управление всеобщего военного обучения (всеобуча), а также отделы всеобуча при республиканских, краевых и областных военкоматах. Всего в годы Великой Отечественной войны обязательную военную подготовку прошли около 10 миллионов советских граждан.

17 сентября 1988 года открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле, Южная Корея. Республика Корея стала второй после Японии азиатской страной, где проходила Олимпиада. Талисманом Игр стал главный любимец корейцев – амурский тигр. Его представили милым тигрёнком Ходори, что в переводе означает «Мальчик Тигр». Организаторы сеульских Игр также записали официальную песню Олимпиады – «Рука об руку», в которой говорилось о мире и дружбе между всеми участниками главного спортивного события 1988 года. Она получила мировое признание, попав в эфир всех известных радиостанций. Олимпиада в Сеуле считается одной из самых массовых: только организаторов, спортсменов, тренеров и журналистов насчитывалось более 20 тысяч человек, число же телезрителей превысило 3 миллиарда.

Но не обошлось без политических скандалов. Играм в Сеуле объявили бойкот КНДР, а также Куба, Никарагуа и Эфиопия, выразившие таким образом солидарность с позицией руководства Северной Кореи. Власти КНДР пытались убедить МОК провести Игр в обеих частях полуострова, однако из-за регулярных конфликтов между Северной и Южной Кореей комитет решил организовать соревнования только в одной части полуострова. На Олимпиаду 1988 года прибыл 8391 спортсмен из 159 стран (2194 из них – женщины). Соревнования проводились по 27 видам спорта. Для представительниц прекрасного пола добавили новую дисциплину – бег на 10 тысяч метров. Олимпийскую программу расширили и другими видами спорта, добавив после большого перерыва большой и настольный теннис, женский спринт в велоспорте.

Олимпиада-88 запомнилась и первым в истории олимпийского движения допинговым скандалом. Канадского легкоатлета Бена Джонсона, дважды рекордсмена и обладателя олимпийской медали в Сеуле, лишили всех наград и титулов: в его организме обнаружили запрещённые препараты. За использование допинга на сеульских Играх были дисквалифицированы ещё 10 спортсменов.