«Бархатная революция» в Чехословакии. 17 ноября в истории

Победители сформировали первое некоммунистическое правительство

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17 ноября 1989 года 28 лет назад в Чехословакии началась «бархатная революция». В этот день в Праге начались студенческие демонстрации, положившие начало бескровному свержению коммунистического режима в Чехословакии. Эти события коренным образом изменили политическую ситуацию в стране. Первые открытые проявления оппозиционных настроений общества начались ещё в 1988 году, в виде уличных акций протеста, но все разгонялись полицией. Следующая серия массовых манифестаций прошла в январе 1989 года при поддержке церкви; полиция ответила разгонами, репрессиями и арестами. Но эти события дали старт процессу демонтажа социалистической системы «сверху». Начало «бархатной революции» положила студенческая демонстрация 17 ноября 1989 года, в память чешского студента, погибшего во время протестов против нацистской оккупации Чехии. Сперва демонстрация проходила под сугубо студенческими лозунгами, но вскоре приобрела политическое звучание и была жестоко разогнана полицией. На следующий день к акциям студентов присоединилась творческая интеллигенция, а 21 ноября оппозицию поддержал кардинал Чехии Франтишек Томашек. В результате парламент отменил статью конституции о ведущей роли компартии и сформировал первое некоммунистическое правительство. На пост президента был избран Вацлав Гавел. Успех «бархатной революции» был обеспечен благоприятной международной обстановкой — падение Берлинской стены и перестройка в СССР. Термин «бархатная революция» применяется и к другим восточноевропейским странам, где в 1980-1990 годах произошёл бескровный переход от социалистической к либеральной системе. Впоследствии стал применяться для различного рода свержений режимов по всему миру без военного участия. В Чехии день 17 ноября объявлен Днём борьбы за свободу и демократию, а в Словакии – Днём борьбы против тоталитаризма.

17 ноября 1875 года Елена Блаватская, ставшая в 1873 году гражданкой США, вместе с попавшим под её влияние американским полковником Генри Стилом Олкоттом основала в Нью-Йорке «Теософическое общество». Его задачей провозглашалось «объединение человечества во вселенское братство без различия расы и веры, поощрение изучения культуры Запада и исследования необъясненных законов природы и психических сил, таящихся в людях».

17 ноября 1876 года в Москве в симфоническом собрании Русского музыкального общества оркестром под управлением Николая Рубинштейна был впервые исполнен «Славянский марш» Петра Чайковского. Сочинение было посвящено борьбе славянских народов Балкан против Османского ига и написано в связи с событиями Русско-турецкой войны.

17 ноября 1962 года выходит очередной номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна впервые узнает имя Александра Солженицына. Ключевую роль на пути к этой журнальной книжке кроме самого Солженицына сыграли один за другим три человека. Это редактор отдела прозы «Нового мира» Анна Берзер и главный редактор Александр Твардовский, которые поняли: у русской литературы открылось новое дыхание. И первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев: наитием ощутивший, что имеет дело с вечным, он продавил разрешение на публикацию, тогда как его соратники уже кожей чувствовали опасность. Как предсказывала Ахматова, встретились две России – та, которую сажали, и та, которая сажала. Сказанного в небольшой повести было достаточно для того, чтобы все необходимые выводы о том, что произошло с нами в XX веке, просвещенная часть общества сделала. Часы советской власти начали обратный отсчет времени.

17 ноября 1978 года Советский Союз сообщает об успешном испытании нейтронной бомбы.

17 ноября 1988 года Беназир Бхутто избирается премьер-министром Пакистана, становясь первой женщиной-лидером мусульманского государства.

По материалам calend.ru, panoptikon.org