Вячеслав Зайцев – российский модельер, живописец, график, художник театрального костюма

Показы его коллекций с успехом проходят регулярно как в России, так и во многих странах мира.

Человек дня

Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1956 году с отличием окончил Ивановский химико-технологический техникум, в 1962 году – Московский текстильный институт по специальности «художник-модельер».

После института работал художественным руководителем Экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза.

В течение 13 лет – с 1965 по 1979 год – работал в Общесоюзном Доме моделей одежды на Кузнецком мосту. Создавал эскизы костюмов для кино, театра, эстрады, телевидения, фигурного катания, спортсменов.

В 1979 году перешел на работу в небольшое ателье и через три года превратил его в Московский Дом Моды, который возглавляет и сегодня. И с тех пор показы его коллекций с успехом проходят регулярно как в России, так и во многих странах мира. Также он участвует в международных смотрах моды, председательствуя или будучи членом жюри.

Вячеслав Зайцев – профессор кафедры моделирования одежды и обуви Московского технологического института; с 2001 года – член-корреспондент Российской Академии художеств, его живописные и графические работы выставлялись в картинных галереях США, Бельгии. Также он автор нескольких книг и многих статей, посвященных вопросам моды; а в 2007-2009 годах был ведущим телевизионного шоу Модный приговор на Первом канале.

Зайцев - Заслуженный деятель искусств и Народный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак Почёта» и многих других наград; почетный гражданин города Иваново.

Сегодня Вячеслав Михайлович Зайцев живет и работает в Москве, полон творческих планов и креативных идей.