Вера Алентова и Николай Расторгуев – на двоих 135!

21 февраля родились знаменитая актриса Вера Алентова и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

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Вера Алентова – советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области, в актерской семье. В 1961 году она поступила в Школу-студию художественного академического театра в Москве, где обучалась у В.П. Маркова.

После окончания в 1965 году Школы-студии Алентова стала актрисой Московского театра имени А.С. Пушкина, на сцене которого ею сыграно множество прекрасных и запоминающихся ролей как в классических, так и в современных постановках. В настоящее время она также играет в антрепризах.

В кино ее дебют состоялся в 1965 году в картине «Дни лётные», а в 1967 году выходит фильм «Звёзды и солдаты». В 1981 году актриса была удостоена Государственной премии Советского Союза за роль в кинофильме «Москва слезам не верит», принесший ей всемирную славу. За этот фильм она получила премию Международного кинофестиваля в Брюсселе «Сан-Мишель» за лучшую женскую роль.

Среди других наиболее известных киноработ Алентовой - роли в картинах: «Такая короткая долгая жизнь» (1979), «Время для размышлений» (1982), «Время желаний» (1984), «Завтра была война» (1987), «Ширли-Мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «И все-таки я люблю...» (2007), «Дар божий» (2010) и других. Всего в фильмографии актрисы почти 30 ролей, и сегодня она продолжает сниматься.

Еще в 1962 году она вышла замуж за однокурсника по МХАТу Владимира Меньшова, и с тех пор они, вот уже в течении полувека, счастливы вместе. В 1969 году у семейной пары родилась дочь Юлия. А еще они совместно руководят актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе (с 2009 года).

Народная артистка России, Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии имени Васильевых - Алентова награждена орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Она является академиком Российской академии киноискусств, членом Союза кинематографистов, а в 1993 году стала президентом Благотворительного федерального фонда социальной защиты членов Союза театральных деятелей РФ.

Сегодня Вера Валентиновна Алентова продолжает свою творческую карьеру, живет и работает в Москве.

Источник: © Calend.ru

Николай Расторгуев – российский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», Народный артист России

Николай Вячеславович Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в Быково (Московская область). В детские годы начал увлекаться музыкой, и со временем это увлечение переросло в профессиональную деятельность.

После окончания школы Николай поступил в Московский Технологический Институт Легкой промышленности, а затем работал слесарем в одном из столичных институтов.

Мало кто знает, что до создания группы «Любэ» Николай выступал в составе других эстрадных коллективов. В частности, в конце 1970-х годов он был вокалистом ВИА «Шестеро молодых», где в это время пел и будущий лидер «Арии» Валерий Кипелов. С 1980 по 1985 год Расторгуев вместе с ансамблем пел в составе ВИА «Лейся, песня», позже играл на гитаре в «Рондо», пел в ВИА «Здравствуй, песня».

Но настоящая слава пришла к певцу в 1989 году, когда он стал вокалистом группы «Любэ», созданной Игорем Матвиенко. Песни этой группы – «Комбат», «Не валяй дурака, Америка», «Ребята с нашего двора», «Полустаночки», «Березы», «Давай за...», «За тебя, Родина-Мать!» и другие - мгновенно становились хитами. Сегодня их дискография составляет 20 альбомов.

Пробовал Николай Вячеславович свои силы и в качестве театрального и киноактера, а также телеведущего. Известен он и как активный общественно-политический деятель.

Заслуженный и Народный артист Российской Федерации Расторгуев награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также рядом наград Правительства России и Вооруженных сил РФ.

В свободное от работы время Николай Вячеславович любит играть в бильярд, смотреть кино, курить ароматные трубки и дорогие сигареты. Любимая музыка — «Beatlеs» и классика (Чайковский, Рахманинов и др.). Он дважды был женат, от обоих браков у него двое сыновей.

Сегодня Николай Расторгуев продолжает свою творческую карьеру, он активно выступает, участвует в различных концертах, создает новые песни, живет и работает в Москве.