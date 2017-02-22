Шадский Валерий Николаевич – художественный руководитель Рязанского театра кукол

Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Человек дня

Родился 22 февраля 1949 года в г. Ополе (Польша).

Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал в Вологодском театре кукол.

Главный режиссер Архангельского театра кукол (1974-1979).

Главный режиссер с марта 1979 года, затем – художественный руководитель Рязанского театра кукол.

С 1989 года — инициатор проведения, художественный руководитель Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».

В 2002 году избран президентом российского центра Международного Союза деятелей театра кукол (UNIMA), много лет представлял интересы кукольников страны, член Совета Российского Центра УНИМА.

Театральные работы:

«Приключения барона Мюнхгаузена в России» Лившица (дипломный)

«Мальчиш-Кибальчиш»

«Гусенок»

«Дракон» Е. Шварца (1981)

«Иосиф Швейк против Франца Иосифа» (1982)

«Любовь, любовь…» (1983)

«Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть» (1985)

«Пир во время чумы» А. Пушкина (1987)

«Маленький Принц» А. де Сент-Экзюпери

«Царь Петр» (1992)

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова (1995)

«Гамлет» Шекспира (1998)

«Брат Чичиков» Н. Садур (2002)

«Звезда Рождества» (по Ж. Сюпервьелю)

«Волшебное кольцо»

«Зимы не будет» (2008)

«Совсем как люди» (концертная программа)

Призы и награды:

Орден Дружбы (11.08.2010).

Почетный гражданин Рязанской области.