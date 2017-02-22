Шадский Валерий Николаевич – художественный руководитель Рязанского театра кукол
Человек дня 109
Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Родился 22 февраля 1949 года в г. Ополе (Польша).
Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал в Вологодском театре кукол.
Главный режиссер Архангельского театра кукол (1974-1979).
Главный режиссер с марта 1979 года, затем – художественный руководитель Рязанского театра кукол.
С 1989 года — инициатор проведения, художественный руководитель Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».
В 2002 году избран президентом российского центра Международного Союза деятелей театра кукол (UNIMA), много лет представлял интересы кукольников страны, член Совета Российского Центра УНИМА.
Театральные работы:
«Приключения барона Мюнхгаузена в России» Лившица (дипломный)
«Мальчиш-Кибальчиш»
«Гусенок»
«Дракон» Е. Шварца (1981)
«Иосиф Швейк против Франца Иосифа» (1982)
«Любовь, любовь…» (1983)
«Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть» (1985)
«Пир во время чумы» А. Пушкина (1987)
«Маленький Принц» А. де Сент-Экзюпери
«Царь Петр» (1992)
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова (1995)
«Гамлет» Шекспира (1998)
«Брат Чичиков» Н. Садур (2002)
«Звезда Рождества» (по Ж. Сюпервьелю)
«Волшебное кольцо»
«Зимы не будет» (2008)
«Совсем как люди» (концертная программа)
Призы и награды:
Орден Дружбы (11.08.2010).
Почетный гражданин Рязанской области.
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