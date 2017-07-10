Илья Олейников и Юрий Стоянов

Актёры и телеведущие, Народные артисты России.

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Илья Олейников – советский и российский актёр и телеведущий, Народный артист России.

10 июля 1947 — 11 ноября 2012

Как актер Илья Олейников полюбился зрителям по комическим ролям, но наибольшую известность и популярность он получил как создатель и актер программы «Городок», которую запустил в 1993 году вместе с Юрием Стояновым.

Илья Львович Олейников (настоящая фамилия – Клявер) родился 10 июля 1947 года в Кишиневе. В 1969 году он окончил отделение клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. В годы учебы Илья также работал артистом разговорного жанра в «Москонцерте», а по окончании училища год проработал в оркестре Саульского «ВИА-66». Затем он проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1974-1990 годах Илья Львович работал в «Ленконцерте». Именно тогда для работы в дуэте с Романом Казаковым он взял себе сценический псевдоним Олейников – в честь девичьей фамилии жены Ирины. Незаурядный талант артиста впервые был отмечен в 1977 году – он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Дуэт «Казаков и Олейников» работал также с Владимиром Винокуром (в частности, в эстрадном спектакле «Нет ли лишнего билетика»).

В середине 1980-х годов дуэт впервые появился и на телеэкране. Но вскоре Казаков умер, и Олейникову пришлось искать нового партнера. Как он сам говорил, партнеров менял как перчатки, пока не встретил Юрия Стоянова. Их дуэт увидел свет в 1990 году, когда актеры снялись в фильме В.Титова «Анекдоты» и поступили работать на Петербургское телевидение. В том же году был снят их первый и единственный совместный выпуск передачи «Кергуду».

Начиная с 1991 года, Олейников и Стоянов выступали в телепрограмме «Адамово яблоко» в рубрике «Анекдоты от Адама до наших дней» на питерском телевидении. Сам Илья Львович позднее признавался, что те программы были еще очень слабые и сырые. Но рубрика пользовалась огромной популярностью у зрителей, а актеры настолько замечательно подошли друг другу, что все это привело к созданию на ее основе собственного проекта.

В 1993 году Олейников вместе со Стояновым создали свою телепрограмму под названием «Городок», которая выходила в эфир с тех пор постоянно, и в которой Илья Львович участвовал вплоть до смерти. Очень скоро программа стала очень популярной и завоевала симпатии зрителей. В 1996, 1999 и 2002 годах она была награждена премией «ТЭФИ» в номинациях «Развлекательная программа», а Олейников получил «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы». Всего на сегодняшний день выпущено около 300 выпусков «Городка», а Олейников и Стоянов сыграли, в общей сложности, более 6000 различных персонажей.

Параллельно с работой на телевидении, Олейников также снимался в кино. Дебютом стала роль в картине «Трембита» в 1968 году. Хотя он снимался немного, но каждое его появление на экране было заметным. Наиболее запомнились зрителям его роли в картинах: «Анекдоты» (1990), «Карнавальная ночь 2» (1996), «Тонкая штучка» (1999), «Подвиги Геракла» (2000), «Алхимик» (2001), «Двенадцать стульев» (2005), «Мастер и Маргарита» (2005), «Королевство кривых зеркал» (2007), «Гитлер капут!» (2008), «Молодожены» (2011). Всего в фильмографии актера более 20 киноролей.

Помимо этого, Олейников написал и поставил мюзикл «Пророк» в 2008 году, блистательно играл в спектакле «Идеальное убийство» в театре Сатиры, снимался в рекламе, а в 2010 году вместе со своей женой выпустил альбом «Шансон на двоих». Также он является автором книг – «До встречи в Городке» (1997, в соавторстве с Юрием Стояновым), «Жизнь как песТня» (2007).

Актер был награжден Орденом Почета и званием Народный артист Российской Федерации.

Супруга Олейникова – Ирина Викторовна Клявер, их сын Денис Клявер, музыкант и солист группы «Чай вдвоём».

Последние месяцы актер тяжело болел, но мужественно боролся за жизнь, работал, продолжая радовать поклонников своим творчеством. И уже казалось, что болезнь начала отступать. Но в конце октября он был госпитализирован со съемочной площадки.

11 ноября 2012 года в 4 часа утра остановилось сердце артиста. Илья Львович Олейников скончался в больнице Санкт-Петербурга в результате остановки сердца. Ему было 65 лет.

Источник: © Calend.ru

Юрий Стоянов – советский и российский артист театра и кино, Народный артист России.

Юрий Николаевич Стоянов родился 10 июля 1957 года в селе Бородино под Одессой. Его мама – русская, а отец – болгарин, из тех, что в 19 веке поселились на юге России. Вскоре семья переехала в Одессу, и детство Юры прошло на Пересыпи, вблизи моря. В школьные годы он занимался фехтованием (и стал даже мастером спорта), играл на гитаре и очень любил кино. Его бабушка была кассиром в кинотеатре, поэтому Юрий смотрел все и по несколько сеансов в день.

После школы, где он учился хорошо, но приобрел репутацию шутника и задиры, Стоянов поступил в Московский государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского, где обучался актерскому мастерству. После окончания института в 1978 году он получил приглашение в Ленинградский Академический большой драматический театр им. Товстоногова, где работал до 1995 года. На сцене этого театра Юрий играл разные, но небольшие роли. Пожалуй единственной его большой работой в БДТ стала роль Моцарта в спектакле «Амадеус».

Известен Стоянов и как киноактер. Он начал сниматься еще в 1980-х годах. Именно на съемках картины «Анекдоты» в 1989 году он и познакомился с Ильей Олейниковым, своим будущим другом и коллегой. Потом было еще несколько ролей в фильмах – «Карнавальная ночь 2» (1996), «Алхимики» (2000), «Ландыш Серебристый» (2000), «Три полуграции» (2006), «Заяц над бездной» (2006), «Шекспиру и не снилось» (2007), «Гитлер капут!» (2008), «Золотой ключик» (2010), «Новые приключения Аладдина» (2012), «Белая гвардия» (2012), «В Сочи всегда солнечно» (2014) и других. Но наиболее ценными и любимыми для актера стали роли в серьезных лентах – «12» Н.Михалкова и «Человек у окна».

Параллельно с игрой в театре и съемками в кино Стоянов начал работать на ленинградском телевидении. Именно там в 1990-е годы совместно с Ильей Олейниковым они вели телепрограмму «Адамово яблоко», а в 1993 году создали знаменитую телепередачу «Городок», очень скоро завоевавшую симпатии зрителей и неоднократно отмеченную премией «ТЭФИ», где оба выступили в качестве авторов, режиссеров-постановщиков и главных актеров.

Разрываясь между театром и любимой передачей, Стоянов сделал выбор в пользу «Городка», хотя уходить из БДТ было тяжело… Свою передачу Стоянов и Олейников делали почти 20 лет, но в ноябре 2012 года Ильи Львовича не стало. Смерть друга и коллеги стала для Юрия Стоянова большой трагедией… Еще в 1997 году вышла книга «До встречи в Городке», написанная ими в соавторстве.

Народный артист России, кавалер ордена Почета – Юрий Стоянов награжден премией «Золотой орел» в номинации «За лучшую мужскую роль» (фильм «12»), призом XIХ государственного фестиваля «Виват кино России!» за лучшую мужскую роль (фильм «Человек у окна»), а также несколькими премиями «ТЭФИ» за программу «Городок».

Актер женат третьим браком. Его первая супруга – Ольга – искусствовед, их дети: Николай (1978) и Алексей (1980), которые сейчас живут в Москве. Его вторая жена – Марина (1983-1995). А в 2000 году Стоянов женился на Елене, через 3 года у них родилась дочь Катя, которых Юрий Николаевич обожает и считает самым главным подарком своей жизни.

На драматическую сцену актер не выходил 15 лет – после ухода из БДТ ни разу, но в 2000 году петербургский драматург Илья Тилькин пригласил его в пьесу «Перезагрузка». По мнению автора, этот проект мог состояться только при участии в нем Стоянова, который согласился. Сегодня Юрий Николаевич играет на сцене МХАТа в нескольких спектаклях.

В последние годы актер вообще жил на два города – Москву и Санкт-Петербург. В столицу он перевез семью, здесь Юрий Стоянов играет во МХАТе, активно снимается в кино, рекламе, принимает участие в озвучивании фильмов, участвует в различных телепроектах. А в Петербурге он снимал «Городок»… Сегодня Юрий Стоянов живёт и работает в Москве.