Опыт реализации рязанского проекта «Медиаобразование» представлен в Курском госуниверситете

Павел Квартников рассказал молодёжной аудитории о технологиях создания проектов.

Медиаобразование

Во вторник, 7 февраля, специалист по сопровождению региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина, член Союза журналистов России Павел Квартников провёл в Курском государственном университете образовательный семинар «Технологии продвижения молодёжных проектов». Участниками семинара стали студенты высших учебных заведений и учащиеся старших классов средних образовательных школ Курской области.

В ходе семинара Павел рассказал молодёжной аудитории о технологиях создания проектов и представил опыт Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина по разработке и продвижению в студенческой среде, средствах массовой информации и социальных медиа регионального проекта «Медиаобразование», реализуемого РГУ имени С.А. Есенина совместно с министерством молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанским информационным агентством «7 новостей»; регионального молодёжного образовательного форума «Мой город – моя Рязань»; всероссийского форума русского языка, посвящённого наследию академика И.И. Срезневского.

Вопросы участников образовательного семинара касались особенностей работы с целевой аудиторией и партнёрами в ходе реализации проектов, а также возможности участия в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, проводимых Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина.

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Образовательный семинар состоялся в рамках проекта «Молодёжный пресс-центр «Информ-плюс», реализуемого Курским государственным университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и направленного на формирование профессиональных компетенций будущих журналистов