Звезда по имени Солнце. 3 мая в истории

Сегодня астрономы отмечают Всемирный день Солнца, а представители СМИ - Всемирный день свободы печати.

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Сегодня астрономы всего мира отмечают День солнца. Дата, учреждённая 3 мая по инициативе Европейского отделения Международного общества солнечной энергии, призвана обратить внимание на необходимость бережного отношения к возобновляемым ресурсам, а также возможностям солнечной энергии, которая может заряжать батареи, определять работу двигателей, не выделяя токсических отходов.

Представители профессионального сообщества отмечают 3 мая Всемирный день печати. Дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, закрепив право журналистов на свободу слова и самовыражения. Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей. И каждый год этот День посвящен определённой теме.

Если сейчас многие представители СМИ в работе полностью перешли на гаджеты и безбумажный оборот, то работников прессы прошлого невозможно представить без бумаги и ручки. Первая ручка, к слову, была запатентована 3 мая 1904 года американским учёным Джоржем Паркером. Родившись в штате Висконсин в 1863 году, Джордж Сэффорд Паркер в возрасте 17 лет начал работать в Телеграфной школе (где он позднее открыл первое из трех своих основных производственных предприятий). Ответив на объявление о приёме на работу в школу, он сэкономил 55 долларов на трудоустройстве и через год оказался в штате. Для того чтобы получить прибавку к низкой зарплате, Джордж Паркер стал «агентом» по продаже перьевых ручек компании «The John Holland Fountain Pen Company». В основном он продавал эти ручки своим студентам. Подобно многим ручкам того времени, эти перьевые ручки часто страдали от технических недостатков и нуждались в постоянном уходе и ремонте. Получив много жалоб от своих учащихся, Джордж Паркер счёл себя обязанным ремонтировать ручки, и репутация его послепродажного обслуживания росла. Он разбирал некачественные ручки, ремонтировал, а затем возвращал учащимся. В конце концов, Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сэффорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. С 1888 года «Parker Pen Company» ставит своей целью изготовление самой лучшей ручки. В 1904 году компания разработала и 3 мая запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. А в 1906 году на рынок была выпущена ручка EMBLEM с нанесенными на неё эмблемами тайных обществ.

Есть в истории сегодняшнего дня и дата, которую вряд ли будут отмечать любители электронных средств общения - это день рождения спама. Первое нежелательное сообщение по электронной почте было отослано 3 мая 1978 года, но сегодня спам стал головной болью хозяев электронных почтовых ящиков. Интересно, что название «СПАМ» (SPiced hAM) носила марка мясных консервов – пряный колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны, в период, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже.

Сейчас спам, по выражению экспертов, вырос в целую мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более ста миллиардов электронных посланий, многие из которых содержат компьютерные вирусы.

Сегодня, 3 мая весь мир и профессиональное искусствоведческое сообщество отмечают день рождения выдающегося историка искусства Александра Бенуа. Родившись в Санкт-Петербурге, в семье придворного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа, юноша продолжил творческую династию семьи. Его рисунки, сделанные в России и за границей, где в эмиграции прошли последние годы жизни автора, рассказывают нам об ушедшем Петербурге - сюжеты городской жизни стали излюбленным мотивом творчества художника. В первые годы советской власти Александр Бенуа активно участвововал в художественной жизни новой России, работал в комитетах и комиссиях, пропагандируя необходимость сохранения шедевров прошлого для современников и будущих поколений, ратовал за открытие музеев в дворцовых комплексах Царского села и Петергофа.