Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. 30 апреля в истории

В Берлине еще шли бои, в самом Рейхстаге засели и стреляли отдельные группы фашистов, а снимки горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы уже стали историческими.

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Сегодня, 30 апреля, свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Бориса Ельцина №539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.

Естественно, что в борьбу с огнем, в борьбу за жизнь людей первыми вступают те, кто оказался ближе к очагу пожара — будь то федеральные, субъектовые или муниципальные подразделения пожарной охраны.

1 января 2009 года вступил в силу приказ министра МЧС России, в котором установлено окончательное формирование федеральной противопожарной службы на всей территории Российской Федерации.

В свой профессиональный праздник все сотрудники пожарной службы получают поздравления не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, чьи имущество и даже жизнь были спасены, благодаря работе этих самоотверженных людей.

30 апреля отмечается Международный день джаза. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза. И Международный день джаза — один инструмент для этого.

Первый день джаза ознаменовался праздничной программой, которая включала в себя живые выступления музыкантов, мастер-классы и круглые столы с участием людей, внесших большой вклад в развитие этого искусства. В последующие годы подобные мероприятия стали традиционными. Кстати, впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года. А 8 марта 1929 года в Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз» — первая постановка джаз-оркестра Л.Утесова.

1706 лет назад Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство. Галерий, чье полное имя Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полновластным правителем Восточной части Римской империи, 30 апреля 311 года подписал эдикт, впервые разрешивший населению открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения.

Кстати, Галерий долгое время являлся одним из самых убеждённых и последовательных противников христианства в римской истории. Он принимал участие в преследованиях христиан, которые начались в 303 году (первый эдикт против христиан — 23 февраля 303 года).

По одним данным, инициатором гонений был сам Диоклетиан, по другим — ревностный язычник Галерий лично убедил Диоклетиана начать преследования. Так или иначе, Галерий принимал в них активное участие и продолжил их во время собственного правления.

Церемония инаугурации первого президента США состоялась 30 апреля 1789 года в нью-йоркском Федерал-холле. Этот пост занял главнокомандующий американской Континентальной армией Джордж Вашингтон. Речь Вашингтона состояла всего из 135 слов. Текст присяги Вашингтон завершил словами: «Так помоги мне Бог». Так была учреждена уникальная американская традиция. За время своего президентства Вашингтон создал основы для существования республиканского федерального государства.

В своей политике Вашингтон придерживался консервативного курса, он не являлся сторонником демократических преобразований. Но, несмотря на это, авторитет Вашингтона был настолько высок, что на следующих выборах он был переизбран на второй срок. На предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в третий раз Вашингтон ответил отказом.

Итог жизни первого президента США был сформулирован его соотечественниками и навеки запечатлён в истории в словах: «Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах своих соотечественников».

30 апреля 1918 года решением Наркома просвещения в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм». Хотя её корни восходят к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, учрежденному ещё в марте 1914 года.

Изначально киностудия называлась Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун, а затем в разные годы название менялось. Своё имя «Ленфильм» она носит с 1934 года.

Первый художественный фильм – картина «Уплотнение» – вышел на киностудии в 1918 году. Эмблема киностудии «Медный всадник» была создана художником М.Бологовской и оператором Э.Штырцкобером и впервые появилась в титрах фильма «Рабочий поселок» в 1965 году.

Киностудия подарила стране не один десяток киношедевров. Среди самых известных картин, созданных на «Ленфильме» – «Депутат Балтики» и «Петр Первый», «Дело Румянцева» и «Дама с собачкой», «Гамлет» и «Король Лир», «Чапаев» и «Обломок империи», «Свадьба в Малиновке» и «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Член правительства» и «Большая семья», «Соломенная шляпка» и «Собака на сене», «Полосатый рейс» и «Особенности национальной охоты», «Итальянец» и многие другие.

В общей сложности на «Ленфильме» снято около двух тысяч игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой и получивших различные премии и призы многих международных кинофестивалей.

72 года назад советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона в ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне.

Было принято решение привезти из Берлина Красное знамя, которое было водружено над Рейхстагом 30 апреля 1945 года разведчиками 150-й стрелковой дивизии Егоровым и Кантария. Пробитое пулями, обагренное кровью, красное знамя стало священной реликвией.

В московской газете «Правда» 3 мая 1945 года были опубликованы фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы. Но в Берлине еще шли бои, в самом Рейхстаге засели и стреляли отдельные группы фашистов, а снимки уже стали историческими.

Идею же водрузить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин на торжественном заседании 6 ноября 1944 года. Эту идею поддержал и Военный совет армии. По всеобщему мнению, флаг над Рейхстагом символизировал окончательное крушение нацизма. Тогда же по образцу государственного флага СССР было в срочном порядке изготовлено девять стягов – столько было дивизий, входивших в состав 3-й ударной армии.

Флаг №5, ставший Знаменем Победы, несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. Иванов получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить знамя. Поздним вечером 30 апреля 1945 года над крышей Рейхстага затрепетал красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два.

30 апреля 1971 года открылся новый «Большой Московский Цирк» на Ленинских (Воробьевых) горах. Он был построен по проекту группы архитекторов и инженеров под руководством Белопольского.

Зрительный зал цирка представляет собой амфитеатр высотой 36 метров. Он состоит из 23 рядов (3400 мест). В огромном машинном зале на глубине 18 метров располагаются пять сменных манежей. Большой Московский цирк является одним из самых крупнейших стационарных цирков в мире. Благодаря хорошо отлаженной технике и электронике, смена манежей происходит за пять-шесть минут. Во многих спектаклях цирка задействованы все пять манежей: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. Шестой манеж – репетиционный.

В настоящее время Большой Московский Государственный цирк — культурно-развлекательное учреждение со своими режиссерами, балетмейстерами, музыкантами, артистами, художниками, мастерами. Артисты цирка выступают практически во всех известных цирковых жанрах. За время своего существования цирк представил более ста программ.

Ежегодно артисты Большого Московского цирка участвуют в самых престижных международных фестивалях и конкурсах. Они регулярно выезжают на гастроли более чем в 20 стран мира, как с целыми программами, так и с отдельными номерами.

По материалам сайта calend.ru