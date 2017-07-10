Жительница Рязани забыла свою полуторогодовалую дочь на улице

Девочку, уже начавшую замерзать в темноте, обнаружил мужчина, шедший в магазин.

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В Рязани сотрудники полиции разыскали мать полуторагодовалой девочки, которую местный житель нашёл вчера вечером на улице Энгельса. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Девочку мужчина нашёл около одного из продуктовых магазинов. Было темно, но ребёнок привлёк внимание рязанца прерывистым сопением.

Мужчина принёс девочку в отдел полиции. Правоохранители сразу же вызвали на место скорую помощь и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Врачи сообщили, что девочка здорова, но у неё заметны следы переохлаждения, после чего забрали ребёнка в больницу.

Записав приметы ребёнка, полицейские начали обход ближайших домов, обращая особое внимание на места, где могут собираться люди склонные к употреблению спиртного. Молодую мать они нашли в одной из комнат общежития, где она вместе с сожителем употребляла спиртное.

Выяснилось, что женщина ранее сильно пила, но затем на какое-то время бросила. Вчера же выпила снова и во время похода в магазин за добавкой забыла ребёнка на улице.

В настоящее время девочку поместили в Дом малютки. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав.