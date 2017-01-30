Жителя Рязани, подозреваемого в сексуальном насилии, взяли под стражу

Подозреваемый в преступлении был задержан поздно вечером 26 января. Сегодня ему было предъявлено обвинение.

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В понедельник, 30 января, Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел ходатайство о заключении под стражу жителя Рязани 1967 года рождения, обвиняемого в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера в отношении потерпевшей с угрозой убийством. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемый в преступлении был задержан поздно вечером 26 января. Сегодня ему было предъявлено обвинение. Суд также решил оставить его под стражей на 1 месяц 24 дня.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.