Жителей дома по 1-му Осеннему переулку в Рязани с Новым годом поздравили Дед Мороз и представители власти

Встреча, посвящённая предстоящим праздникам, состоялась во дворе дома.

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Представители власти поздравили жителей дома в 1-м Осеннем переулке в Рязани, пострадавшего от взрыва газа, с предстоящими праздниками. Встреча состоялась в среду, 28 декабря.

Поздравить жильцов дома с Новым годом приехали сенатор Лариса Тюрина, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, а также заместители главы администрации города Лариса Крохалёва, Татьяна Мастюкова, Андрей Ульянов и Ольга Свинцова, руководитель компании-подрядчика Сергей Попов.

– В православной культуре 2017 год объявлен Годом души. А душа – это место, где человеку бывает больно, и где он сострадает. Жизнь, сведя нас вместе, дала возможность проявить неравнодушие, которое скрывается в каждом из нас. Пусть в ваших семьях всегда живут добро и любовь, – сказала Лариса Крохалёва, обращаясь к жильцам дома.

Поздравления с предстоящими праздниками рязанцы принимали и от Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с гостями жильцы подняли бокалы с шампанским, а также зажгли бенгальские огни. Подарком для юных жителей дома стали билеты на Кремлёвскую ёлку, куда они отправятся в ближайшее время. Ранее принятым решением гордума освободила жителей дома от уплаты налога на имущество.