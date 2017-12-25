Житель Рязанской области спас провалившихся под лёд детей

Дети оказались в воде несколько дней назад, когда шли в школу.

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Житель города Скопина Рязанской области спас из воды провалившихся под лёд детей. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

ЧП произошло несколько дней назад. Николай Шутов, живущий в микрорайоне Октябрьский, шёл по дороге вдоль пруда. Недалеко от него в школу направлялись мальчик и девочка. В какой-то момент мужчина услышал крики и сразу же поспешило на помощь детям, провалившимся под лёд. Неокрепший лёд начал проваливаться под ним, после чего Николай оторвал ветку от берега и с её помощью вытащил детей из воды. Даже достал из-подо люда рюкзак.

Промокнувшим и испуганным ребятам мужчина велел бежать домой, сам тоже пошёл переодеваться.

О случившемся мужчина рассказал только своей знакомой, она же пришла в школу, чтобы попросить учителей провести с детьми инструктаж о правилах поведения на льду.