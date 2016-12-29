«Зелёный сад» завершает год вводом в эксплуатацию трёх объектов
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Начальник службы техконтроля компании «Зелёный сад» рассказал об особенностях сдаваемых в эксплуатацию жилых комплексов.
Рязанская строительная компания «Зелёный сад» завершает 2016 год вводом в эксплуатацию сразу трёх объектов: жилых комплексов «Еврокомфорт», «Премьер», а также комплекса апартаментов «Green Park Солотча». Вместе с ЖК «Славянский-2», который компания сдала в мае на четыре месяца раньше срока, общая площадь вводимых «Зелёным садом» объектов составила 74 300 кв. м. Это превышает 10% всего объёма ввода жилья в Рязанской области в 2016 году.
При строительстве этих объектов компания задала ещё более высокий уровень качества, комфорта, а также экологичности и энергосбережения
Внешние стены всех комплексов выполнены из поризованных керамоблоков Wienerberger Phoroterm. Они снижают теплопотери, способствуют созданию в помещениях комфортного микроклимата и экологически безопасны. В окнах применены теплосберегающие стекла Guardian ClimaGuard. Во всех комплексах установлены лифты OTIS передового семейства Gen2. Они бесшумны, обладают высокой плавностью хода и экономят электроэнергию благодаря рекуперационному приводу. Все освещение, как внутриподъездное
Подъезды всех комплексов оснащены легкими откидными пандусами для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В ЖК «Еврокомфорт», кроме того, смонтированы подъемники с электроприводом для подъема колясок на крыльцо. Ступени входных групп отделаны гранитными антискользящими плитами, в дверях установлены закаленные травмобезопасные стекла.
Во дворах всех жилых комплексов установлены современные детские игровые комплексы травмобезопасной конструкции из экологически безопасных материалов.
ЖК «Премьер» и комплекс апартаментов «Green Park Солотча» имеют подземные паркинги и оборудованы системой пожарной сигнализации, а комплекс «Премьер» – также системой пожаротушения. В них выполнена межэтажная шумоизоляция материалом «Техноэласт акустик».
– Я купила квартиру, когда дом был на стадии первого этажа, – поделилась Елена Морозова, покупатель квартиры в комплексе «Еврокомфорт». – Несколько раз приходила, смотрела за ходом строительства. Честно говоря, была удивлена качеством строительства. Строители превзошли мои ожидания, это точно. Пол, например – абсолютно ровный и горизонтальный. Окна теплосберегающие
. Придомовая территория – просто поразила меня. Подъемники для колясок, пандусы, лифты ОТИС – это действительно европейский уровень. Я совсем не думала, что название «Еврокомфорт» будет воплощено здесь в буквальном смысле.
По состоянию на 28 декабря готовность объектов составляла от 99,4 до 100%.
– Мы уже получили документы от контролирующих организаций о выполнении технических условий по лифтам, коммуникациям, санитарно-эпидем
иологическим нормативам, – отметил Андрей Лунин. – На 30 декабря по всем объектам запланированы итоговые проверки Государственной инспекции строительного надзора. К указанному сроку все объекты будут находиться в 100-процентной готовности. Сдача домов в эксплуатацию станет лучшим подарком на Новый год для наших клиентов.