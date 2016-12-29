«Зелёный сад» завершает год вводом в эксплуатацию трёх объектов

Начальник службы техконтроля компании «Зелёный сад» рассказал об особенностях сдаваемых в эксплуатацию жилых комплексов.

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Рязанская строительная компания «Зелёный сад» завершает 2016 год вводом в эксплуатацию сразу трёх объектов: жилых комплексов «Еврокомфорт», «Премьер», а также комплекса апартаментов «Green Park Солотча». Вместе с ЖК «Славянский-2», который компания сдала в мае на четыре месяца раньше срока, общая площадь вводимых «Зелёным садом» объектов составила 74 300 кв. м. Это превышает 10% всего объёма ввода жилья в Рязанской области в 2016 году.

При строительстве этих объектов компания задала ещё более высокий уровень качества, комфорта, а также экологичности и энергосбережения . Ранее в России такие стандарты были доступны лишь жителям столицы, отметил начальник службы технического надзора компании «Зеленый сад» Андрей Лунин.

Внешние стены всех комплексов выполнены из поризованных керамоблоков Wienerberger Phoroterm. Они снижают теплопотери, способствуют созданию в помещениях комфортного микроклимата и экологически безопасны. В окнах применены теплосберегающие стекла Guardian ClimaGuard. Во всех комплексах установлены лифты OTIS передового семейства Gen2. Они бесшумны, обладают высокой плавностью хода и экономят электроэнергию благодаря рекуперационному приводу. Все освещение, как внутриподъездное , так и наружное, выполнено с использованием светодиодных и энергосберегающи х ламп. Такие решения не только снижают нагрузку на окружающую среду, но и сокращают затраты жильцов на общедомовые нужды.

Подъезды всех комплексов оснащены легкими откидными пандусами для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В ЖК «Еврокомфорт», кроме того, смонтированы подъемники с электроприводом для подъема колясок на крыльцо. Ступени входных групп отделаны гранитными антискользящими плитами, в дверях установлены закаленные травмобезопасные стекла.

Во дворах всех жилых комплексов установлены современные детские игровые комплексы травмобезопасной конструкции из экологически безопасных материалов.

ЖК «Премьер» и комплекс апартаментов «Green Park Солотча» имеют подземные паркинги и оборудованы системой пожарной сигнализации, а комплекс «Премьер» – также системой пожаротушения. В них выполнена межэтажная шумоизоляция материалом «Техноэласт акустик».

– Я купила квартиру, когда дом был на стадии первого этажа, – поделилась Елена Морозова, покупатель квартиры в комплексе «Еврокомфорт». – Несколько раз приходила, смотрела за ходом строительства. Честно говоря, была удивлена качеством строительства. Строители превзошли мои ожидания, это точно. Пол, например – абсолютно ровный и горизонтальный. Окна теплосберегающие . Придомовая территория – просто поразила меня. Подъемники для колясок, пандусы, лифты ОТИС – это действительно европейский уровень. Я совсем не думала, что название «Еврокомфорт» будет воплощено здесь в буквальном смысле.

По состоянию на 28 декабря готовность объектов составляла от 99,4 до 100%.