Заместителем главы администрации города Рязани стал Сергей Савин

Он будет курировать вопросы капитального строительства и архитектуры.

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Заместителем главы администрации города Рязани стал Сергей Савин. Об этом стало известно в четверг, 14 сентября, на очередном заседании Рязанской городской Думы. Кандидатура Савина была утверждена единогласным решением депутатов.

Сергей Алексеевич Савин родился 18 июля 1975 года в городе Рязани. Он окончил Рязанский колледж железнодорожного транспорта, ГОУ ВПО Московский государственный открытый университет по специальности экономист-менеджер. В 1999 начал работать в ТОО «Таймер», в 2015 году – в ООО «Комплексное строительство «НОКС». С 2011 года был заместителем директора по строительству и капитальному ремонту Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Серей Савин женат, у него есть сын, сообщает сайт администрации города.

На посту заместителя главы администрации Рязани Савин будет курировать вопросы капитального строительства и архитектуры.

Напомним, на том же заседании гордумы была принята отставка главы администрации города Олега Булекова. И.о. главы администрации Рязани был назначен Сергей Карабасов.