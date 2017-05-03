За Ледовым дворцом в Рязани построят высотный жилой комплекс с торговым центром

Проект комплексного развития микрорайона одобрен на публичных слушаниях.

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Комиссия по проведению публичных слушаний в Рязани одобрила строительство жилого комплекса с торговым центром за Ледовым дворцом. Заключение опубликовано в среду, 2 мая.

Слушания по вопросу состоялись 17 апреля. Застройщики – «Северная компания» и ООО «Стройэнергооборудование» – предполагают возведение в районе высотных зданий, трёх детских садов, школы, физкультурно-спортивного центра, парка с искусственными прудами, будут созданы парковочные места. Также предполагается строительство нового торгового центра в два этажа, общей площадью 60 тыс. кв. метров с парковкой для посетителей.

Как сообщается в заключении комиссии, до начала слушаний проект строительства поддержали жители – поступило 1387 и 1507 подписей в поддержку проектов.