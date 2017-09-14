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http://7info.ru/news/main/vynesen_prigovor_voditelju_ustroivshemu_smertelnyj_drift_na_vodohranilische_v_rybnovskom_rajone/

Вынесен приговор водителю, устроившему смертельный дрифт на водохранилище в Рыбновском районе
В результате происшествия погиб один из пассажиров провалившегося под лёд автомобиля.

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Виновный в гибели рязанца на водохранилище около деревни Чурилково в Рыбновском районе приговорён к 11 месяцам исправительных работ. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

ЧП произошло вечером 4 января 2016 года. Э. вместе с компанией знакомых отправился на своём автомобиле ВАЗ-21074 дрифтовать на водохранилище. В какой-то момент лёд не выдержал и автомобиль провалился в воду. Водитель и два пассажира смогли выбраться, третий пассажир утонул вместе с машиной.

В качестве смягчающих обстоятельств, суд учёл явку с повинной, наличие у Э. маленьких детей, а также помощь в оказании похорон погибшего.

Первоначальный приговор был вынесен 10 июля 2017 года Рыбновским районным судом. Была подана апелляция, Рязанский областной суд назначил в качестве наказания Э. 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.