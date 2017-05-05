Вся «Правда» о «Шанель». 5 мая в истории

В этот день вышел первый номер популярной советской газеты, а в Париже состоялась презентация легендарного аромата «Шанель №5».

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5 мая, в 2017 году выпадающий на пятницу, – день, богатый на праздники и важные исторические даты. Сегодня отмечается международный день борьбы за права инвалидов, призывающий граждан был толерантнее к тем, кто живёт рядом – людям с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченной силой духа. Профессиональные праздники сегодня отмечают акушеры, водолазы, а также шифровальщики – представители сложной и редкой сегодня профессии, но от этого не менее необходимой.

В Петербурге в этот день в далёком 1764 году был открыт Смольный институт. Учебное заведение, целью создания которого стало формировании общественного тренда в образовании, стало одни из самых привилегированных в России – попасть туда могли только дети высшего сословия. Образование, полученное в Смольном, считалось наилучшим - девиц здесь готовили к роли жены и матери, учили вести себя в обществе и заниматься рукоделием. Воспитанницами Смольного были многие известные женщины России, здесь преподавал К.Д. Ушинский, внесший немало нового в систему воспитания. В советские годы термин «смолянка» стал синонимом царского режима – выпускницы этого учебного заведения считались отжившими своё символами прошлого.

5 мая 1912 года в свет вышел первый номер газеты «Правда» - популярного советского издания. С момента выхода в свет первого номера «Правда» стала главной газетой большевиков, а после Гражданской войны – главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии – РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС. Безусловно, газета была политизирована с самого начала, но этого никто и не отрицал, ведь она была печатным органом партии. Основателем газеты был В.И. Ленин, первые годы литературный раздел газеты возглавлял М.Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел В.М. Молотов. В 1930-х – начале 1950-х годов курировал издание сам И.В. Сталин. В конце прошлого века работа газеты дважды приостанавливалась в связи с острой политической ситуацией в стране: в августе 1991 года и октябре 1993 года. Сегодня газета «Правда» остаётся главным печатным рупором партии КПРФ.

Пока жители Советской России изучали передовицы «Правды», в Париже презентовали новый аромат, покоривший мир - премьера знаменитого парфюма «Шанель №5» состоялась в Париже 5 мая 1921 года. не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующий за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, Шанель из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного «ландыша» и, не долго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

5 мая неслучайно стало днём выпуска первого номера газеты «Правда» – в этот день родился один из основоположников коммунизма Карл Маркс. Сегодня имя его чаще упоминается в ироническом ключе, между тем, немногие из современников знакомы с его основополагающим трудом – «Капитал», определившим вектор развития современного общества.