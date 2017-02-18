Всемирный день защиты морских млекопитающих. 18 февраля в истории

Эта экологическая дата считается днём защиты всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

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18 февраля (дата для 2017 года) во многих странах отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Эта экологическая дата считается днём защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введённый Международной китовой комиссией. Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешён исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК.

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте («Главное управление на транспорте»). Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с началом строительства в России железных дорог. Уже в 19 веке её охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны встал ещё острее. Эти задачи легли на плечи «милиции», сотрудники которой следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в городах. В то же время увеличение количества перевозок людей и грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны железных дорог более пристальное внимание. И 18 февраля 1919 года был издан декрет ВЦИК «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог». Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была сформирована в крепкую федеральную структуру.

Сегодня основными задачами сотрудников Главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном.

«Обед в армии ещё никто не отменял» и «Как солдат полопает – так он и потопает» – до боли знакомые поговорки всем, кто служил в армии. Каждый праздник берёт своё начало с какого-либо события, которое легло в основу традиции отмечать его всем миром, страной, народом или людьми, причастными к тому или иному виду деятельности. 18 февраля в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник все военнослужащие, причастные к продовольственной и вещевой службе, входящей в систему тыла Вооружённых Сил Российской Федерации.

При всех нюансах армейской жизни, никто не станет отрицать тот факт, что установленные нормы питания в вооружённых силах составлены в соответствии с требованиями физиологических нормативов, а также соответствуют принципу сбалансированного и рационального питания.

Но солдата мало накормить, его необходимо ещё и одеть в соответствии с текущими погодными условиями, что лежит на плечах вещевой службы, в задачу которой входит постоянный учёт и контроль за имеющимся на складах обмундированием.

Сегодня в армии хорошо налажена система продовольственного и вещевого обеспечения, а это – большое подспорье для каждого военнослужащего: и солдата, и офицера. В армии говорят сурово, но объективно: «Солдата надо не жалеть, а беречь!». День 18 февраля – достойный праздник военнослужащих, в задачу которых входит накормить и обогреть солдата.

122 года назад в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена. Большую часть своей жизнь Поль Гоген прожил в бедности, депрессии и болезни. Его работы часто не находили спроса, художник влачил нищенское существование, порвал с семьей, скитался.

В 1891 году в Париже прошла выставка картин Гогена, и на средства от проданных картин он уехал в Океанию, на остров Таити. На Таити Гоген очень продуктивно провел время, написав 47 картин. Новая коллекция была выставлена на аукционе в парижском доме Друо. Выставка открылась 18 февраля 1895 года. Вопреки ожиданиям было продано только девять картин и то за небольшую сумму. Все деньги, вырученные на аукционе, ушли на то, чтобы расплатиться с аукционистами.

После смерти Гогена цикл работ, созданных художником на Таити, признали шедевром. Его полотна были уникальны по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщённости стилизованного рисунка и оказали влияние на творческие поиски многих художников начала 20 века.

106 лет назад впервые была осуществлена доставка почты самолётом. На сегодняшний день авиапочта наиболее современный и используемый вид почты. Доставка писем по воздуху имела место задолго до появления авиапочты как регулярной службы, доступной для широкой публики.

Так, появление в 1903 году аэропланов сразу же вызвало интерес относительно их привлечения к перевозке почты. Первый такой официальный рейс состоялся 18 февраля 1911 года в Индии из Аллахабада до Наини, во время которого Анри Пике перевёз 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Первая воздушная почта. Объединённая национальная выставка. Аллахабад. 1911»).

Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски чёрного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же после окончания полёта. На штемпеле изображён силуэт летящего биплана над горами Азии. Проект штемпеля был нарисован инициатором полёта Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице «Оксфорд и Кембридж» на содержание студентов.

75 лет назад В Карибском море затонула французская подводная лодка «Сюркуф». Она предназначалась для крейсерских действий на океанских коммуникациях и помимо торпедного вооружения, обычного для подлодок, была вооружена двумя 203-мм орудиями, несла гидросамолёт предназначенный для разведки и корректировки арт-огня.

По официальным данным, «Сюркуф» затонул ночью 18 февраля 1942 года после столкновения с военным кораблем США «Томсон Лайкс». «Томсон Лайкс» в рапорте доложил, что вынужден был вернуться после столкновения с неопознанным судном, которое сразу затонуло в 10 градусах северной широты, 79 градусах западной долготы. Корабль вёл поиск до 8 часов 30 минут 19 февраля, но кроме нефтяного пятна ничего найдено не было. Ни людей, ни обломков обнаружить так и не удалось. 130 человек пропали без вести вместе с подлодкой.

57 лет назад состязания биатлонистов были восстановлены в программе Олимпийских игр. «Прародителем» биатлона считаются соревнования военных патрулей. В программу зимней Олимпиады они были включены в 1924 году в качестве демонстрационных состязаний (хотя позже их участники официально получили медали) и продержались в таком статусе на зимних Олимпиадах 1928, 1936 и 1948 годов. Затем, когда после окончания Второй мировой войны в мире усилились пацифистские настроения, их исключили из списка олимпийских дисциплин.

Возвращение биатлона на Олимпиаду (уже под новым названием и в преобразованном виде) состоялось в 1960 году, после того, как в 1954 году Международный олимпийский комитет признал его видом спорта. На тот момент «лыжные гонки со стрельбой» были представлены только индивидуальными соревнованиями среди мужчин на 20 километров. На зимних Играх 1968 года к ним добавились мужские эстафеты, в 1980 году — мужской спринт (гонка на 10 километров), а в программу зимних Олимпийских игр 1992 года по решению МОК были включены женские дисциплины. На зимних Олимпиадах 2002 и 2006 годов дебютировали гонка преследования (12,5 километра у мужчин и 10 километров у женщин) и масс-старт (15 километров у мужчин и 12,5 километра у женщин).

В разные годы 18 февраля родились известные певцы, спортсмены и актёры – российский теннисист, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников, российская фигуристка, тренер, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачёва, американский актер, танцор и певец Джон Траволта, российский композитор, поп-певец и продюсер, Заслуженный артист России Аркадий Укупник и советский и российский певец, композитор, гитарист Александр Барыкин.