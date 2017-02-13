Всемирный день радио. 13 февраля в истории

В этот день впервые вышло в эфир «Радио ООН», братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру, а император Николай I подписал указ о создании железной дороги Москва-Санкт-Петербург.

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Первый день новой рабочей недели, 13 февраля, с полным правом можно назвать «техническим» днём - ни на какой другой день не выпадает столько весомых событий, связанных с историей науки и техники. Сегодня отмечается Всемирный день радио. Праздник появился недавно - в 2012 году, но уже понравился представителям сферы СМИ всего мира. Дата выбрана неслучайно - в этот день впервые вышло в эфир «Радио ООН», призванное объединить народы. Создатели праздника считают, что он должен сплотить работников радиовещательной сферы в разных странах. Что касается нашей стране, то россиянам ближе всё-таки наш День радио - 7 мая, когда и погода лучше, и повод более, чем весомый - в этот день Александр Попов провёл первый сеанс радиосвязи. Близок этот праздник и тем, кто учится в Рязанском радиотехническом университете - до последнего времени сохранялась традиция не только встречаться на территории вуза его бывшим выпускникам, но и ночью совершать крестный ход вокруг памятника Александру Попову, установленному на территории РГРТУ. А уж фраза «Попов воскрес!» знакома и тем, кто не учился в техническом вузе и является типичным гуманитарием.

Если история Всемирного дня радио пока только пишется Организацией Объединённых наций, то история мирового кино ведёт своё начало с 13 февраля 1895 года. В этот день братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Опыты с получением движущегося изображения делались и ранее , однако никто из предшественников братьев Люмьер не добился такого успеха, как они. По легенде, придумать кинокамеру Луи Люмьеру помогла бессонница - проворочавшись до утра и страдая от головной боли, он придумал устройство, состоящее из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной плёнки с изображением. Своё изобретение братья продемонстрировали публике 28 декабря 1895 года в «Гранд-Кафе», где показали отрывок с прибытием поезда, который сегодня является киноклассикой и считается первой работой в истории кинематографа. Прорыв братьев Люмьер состоял в том, что они смогли не оживить статичное изображение, как это уже сделали их предшественники, а сохранить движение на плёнке.

Незадолго до того, как братья Люмьер придумали кинокамеру, в России был издан указ о строительстве железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Документ был подписан 13 февраля 1842 года императором Николаем I. Как известно, первая железная дорога связала Северную столицу с её ближайшим пригородом - Царским Селом, движение открылось в 1837 году. Опыт был настолько удачным, что железной дорогой решили связать и обе столицы. Дорога стала одним из крупнейших сооружений царской России - инженерам удалось положить рельсы идеально прямо. Два небольших изгиба, которые делают пути, по легенде, следуют карте, которую начертил сам император. При чертеже его палец с карандашом царапнул по бумаге, оставив на ней неровность, которую строители дороги «увековечили» в рельсах. Сейчас трасса Москва-Санкт-Петербург является одной из важнейших - время, за которой можно доехать от одного города до другого постоянно сокращается. От Питера до Москвы уже не восемь часов без сна, как пелось в известной песне, а гораздо меньше - на «Сапсане» добраться до Северной столицы можно менее, чем за 4 часа.

Предшественник Николая I на царском престоле, Иван Грозный 13 февраля 1546 года принял решение жениться. Наследнику было 16 лет, а его избранницей стала Анастасия Захарьина. Брак царя с ней продлился 13 лет, и был счастливым, как утверждают исследователи. После того, как Анастасия неожиданно скончалась в 1560 году, царь начал подозревать придворных в её убийстве - это стало началом психологического перелома в жизни царя, который после был женат 7 раз. Впрочем, сам он утверждал, что женат официально по канонам требований православной церкви был гораздо меньше.

Трагический оттенок в историю дня вносит судьба парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами 13 февраля 1934 года. Пароход должен проверить проходимость Северного морского пути - наряду с исследователями, на его борту находились обычные пассажиры - женщины и дети. Сначала ничего не предвещало трагедии - пароход успешно прошёл часть пути, однако затем оказался во льдах, которыми был затёрт. В Чукотском море льды настолько сдавили судно, что оно затонуло. Люди сумели эвакуироваться и открыли ледовый палаточный лагерь на одной из льдин. За спасением «челюскинцев», как стали называть пассажиров парохода, следила вся страна - благодаря мастерству советских лётчиков, никто не погиб. Спасли и командира корабля Отто Шмидта, который покинул палаточный ледовый лагерь последним.

Отметился день и в истории спорта. 13 февраля в разные годы открылись две Олимпиады - в американском Лейк-Плесиди и канадском Калгари. Игры в США стали тринадцатыми и стали самыми дешёвыми в истории Игр. В частности, переезды на спортивные объекты были сокращены до минимума, а проживать спортсменам пришлось в тюремных блоках, которые были переоборудованы под Олимпийскую деревню. Технической новинкой Игр стало использование искусственного снега. Программа Олимпиады включала 10 видов соревнований. По их результатам в неофициальном командном зачете впервые лидером стала сборная ГДР (23 медали, из которых 9 золотых). Хотя советские спортсмены и завоевали наибольшее число золотых медалей – 10, но по общему числу олимпийских наград (22 медали) и завоеванным очкам они уступили немцам. На третье место вышла команда США – 12 медалей (6 золотых).

Игры в Калгари проходили в 1988 году и стали 15-ми. Они проходили с 13 по 28 февраля. В неофициальном командном зачёте на первое место вышла сборная СССР, завоевав 29 медалей (11 золотых) и опередив в этот раз команду ГДР, у которой было 25 наград (9 золотых). Третьей стала команда Швейцарии – 15 медалей (5 золотых).

13 февраля на свет появились политик Шарль Талейран, поэт-песенник Игорь Шаферан, вице-адмирал Владимир Корнилов, режиссёр Евгений Вахтангов, а также Иван Крылов. Сегодня имя баснописца известно практически всем - со знаменитого портрета, растиражированного в школьных учебниках, на нас смотрит седовласый пожилой господин. Сложно представить, что в юности Иван Крылов вёл распутный образ жизни, играл в карты и не отличался благоразумностью поведения. Впрочем, несмотря ни на что, любовь юноши к литературе взяла своё - сегодня басни Крылова являются классикой отечественной словесности. В последние годы жизни Иван Крылов жил в доме около Летнего сада - сейчас здесь ему поставлен памятник, на постаменте которого изображены герои его произведений.

Сегодня юбилей отмечает известный советский и российский тренер Татьяна Тарасова. Дочь легендарного хоккеиста Анатолия Тарасова, она вошла в историю, как воспитатель Олимпийских чемпионов по фигурному катанию - Алексея Ягудина, Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, Ирины Родниной и других. Сегодня её ученики и сами стали тренерами.