Всемирный день борьбы с астмой. 2 мая в истории

Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

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Всемирный день борьбы с астмой – ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Впервые этот День прошёл в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Внимание к проблеме не случайно: согласно сведениям ВОЗ, астма – одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире – 300 миллионов человек страдают от этого заболевания, при этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети – у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причём у детей до 2 лет диагностировать астму сложно – она часто скрывается под маской других заболеваний.

253 года назад по приказу Екатерины II был заложен Воспитательный дом «приёма и призрения подкидышей и бесприютных детей». Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Следуя советам философов — французских энциклопедистов, она играла роль «просвещённого монарха», переустраивающего жизнь на «разумных» основаниях. Одним из направлений реформирования стала социальная политика.

Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, — создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них — Воспитательный дом «приёма и призрения подкидышей и бесприютных детей», который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной – крупнейшее общественное заведение Москвы 18 века и ценный архитектурный памятник.

На протяжении полутора веков сироты Воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток.

Мальчиков обучали техническим ремёслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в Ремесленное учебное заведение (РУЗ), от которого ведёт начало кузница отечественных инженерных кадров — знаменитая «Бауманка», Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.

2 мая 1785 года по указу императрицы Екатерины II была издана «Жалованная грамота дворянству», формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которое отныне резко отделялось от других сословий и именовалось «благородным сословием».

Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы, судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с её недрами и крепостными крестьянами, имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации.

Той же датой, что Грамота дворянству, была издана «Жалованная грамота городам», которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы «городовых обывателей», определяла их права и обязанности. Всё население города по имущественным и социальным признакам делилось на шесть сословных категорий – разрядов. Крестьян, проживавших в городах, в число горожан не включали, хотя подати с них брали.

2 мая 1902 года во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссёра.

На страницах энциклопедий, посвящённых истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса – мага и фокусника, актёра и режиссёра, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния и по сей день.

Режиссёр закончил свои дни в пансионе для престарелых актёров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству. Если братья Люмьер положили начало реалистическому направлению в кинематографе, используя своё изобретение лишь для документальной съёмки сцен из жизни, то Мельес ввёл в кино вымысел, фантазию и воображение.

2 мая 1922 в загсе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан–Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я – Дункан».

Вскоре Дункан и Есенин уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере «Англетера». Осенью 1922 года супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин с Дункан отправились в Америку. Их брак не продлился долго - всего более года, хотя и не был расторгнут официально.

1925 год окончился известием из России о смерти Есенина. Он покончил с собой в том самом номере ленинградского отеля, в котором он впервые останавливался с Айседорой.

72 года назад Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Война подходила к концу... Войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Г.Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И.Конева, после упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при начальнике обороны Берлина генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант Вальтер Шмидт-Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороны Берлина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56-го немецкого танкового корпуса полковник Теодор фон Дифвинг.

Также были взяты в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати доктор философии и истории Фриче, руководитель печати доктор философии и истории Клик, правительственный советник доктор философии и истории Хайнрихсдорф. Именно Фриче при допросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь самоубийством.

По материалам сайта calend.ru