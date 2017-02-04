Всемирный день борьбы против рака. 4 февраля в истории

Учебник «Юности честное зерцало», «Табель о рангах», ДНК, Крымская (Ялтинская) конференция, сеть Facebook – что ещё интересного произошло в истории 4 февраля?

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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, – это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Цель этого Дня – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Онкологическое заболевание – это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

300 лет назад в России вышел учебник «Юности честное зерцало». 4 февраля 1717 года в России по указанию Петра I вышло пособие по воспитанию и обучению светского юношества. В подготовке издания активное участие принимал Яков Брюс. Учебник «Юности честное зерцало» (полное название «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов») состоял из двух частей. Одна включала азбуку, цифры и духовные наставления. Ее можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, введенных указом Петра I в 1708 году вместо прежнего церковно-славянского обозначения. Вторая содержала правила поведения, отражающие основные принципы русского дворянского общества, для «младых отроков» и девушек дворянского сословия.

«Табель о рангах» – это Закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства. Этот документ был утвержден Петром I (24 января) 4 февраля 1722 года.

Первоначально закон состоял из собственно «Табели (таблицы) чинов», насчитывавшей 263 должности, и 18 «Пунктов» (статей), пояснявших Табель и устанавливавших штрафы за ее нарушение. Постепенно необходимость в «Пунктах» отпала, а позже упразднились и некоторые должности, и в последующие годы «Табель о рангах» меняла свою конфигурацию.

В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем». Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышева громила под Дюссельдорфом арьергард Наполеона Бонапарта.

В конечном итоге неандерталец «победил». В ископаемом виде они были найдены еще в четырехстах местах Северного полушария Евразии. Он имел объём мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку; жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками.

4 февраля 1911 года фирма «Роллс-Ройс» учредила для своих автомобилей знаменитую эмблему – фигурку в виде крылатой женщины, склонившуюся перед прыжком вперед. Фигурку создал скульптор Чарльз Сайкс, дав ей имя «Дух экстаза». Любимой моделью скульптора была красавица Элеонора Тортон, которая и послужила прототипом статуэтки. Элеонора Тортон трагически погибла недалеко от Порт-Саида. Однажды она плыла на пароходе вместе с лордом Монтегю – пионером автомобилизма Британии. Элеонора была его личным секретарем и любовницей. В это время немцы выпустили по пароходу торпеду. Монтегю чудом удалось спастись. А Элеонора Тортон утонула. Среди автолюбителей эмблему называют «Серебряной леди». В настоящее время фигурку делают из нержавейки и полируют порошком из измельчённых косточек черешни. Раньше «Дух экстаза» была сделана из сплава меди, цинка и никеля.

73 года назад учёные доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. 4 февраля 1944 года в США увидел свет номер «The Journal of Experimental Medicine» со статьёй об одном из важнейших открытий в биологии. Освальд Эйвери и его сотрудники Колин Маклауд и Маклин Маккарти в исследованиях, проведённых в лаборатории Рокфеллеровского медицинского института (Нью-Йорк), неопровержимо доказали, что носителем наследственной информации, «материалом» генов, является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году. Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме. Более того, даже в начале 20 века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию.

Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты О.Эйвери, К.Маклауда и М.Маккарти по трансформации бактерий (1944). Им удалось показать, что за так называемую трансформацию (приобретение болезнетворных свойств безвредной культурой в результате добавления в неё мёртвых болезнетворных бактерий) отвечают выделенные из пневмококков ДНК.

72 года назад началась Крымская (Ялтинская) конференция. Ялтинская конференция, посвящённая, прежде всего, установлению послевоенного мирового порядка, проходила в Ливадийском (Белом) дворце близ Ялты (Крым) с 4 по 11 февраля 1945 года, за несколько месяцев до окончания войны, став, таким образом, последней встречей лидеров «большой тройки» в доядерную эпоху. И проходила она на фоне важной Висло-Одерской операции советских войск и высадки союзных войск в Нормандии, в результате которых военные действия были перенесены на германскую территорию, и Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. Все понимали, что победа над фашистской Германией – это лишь вопрос времени, и крах нацизма не вызывал ни у кого сомнений. Как и судьба Японии, поскольку американские войска контролировали к тому времени уже почти весь Тихий океан.

Будучи одним из крупнейших международных совещаний военного времени, Ялтинская конференция имела большое историческое значение – принятые на ней решения во многом предопределили послевоенное устройство Европы и мира практически на полвека. Кстати, в Сочи, в память о Крымской конференции, установлен памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. А также конференции посвящено несколько художественных и документальных фильмов мирового кинематографа.

13 лет назад начала работу социальная сеть Facebook, которуюFacebook создал, будучи студентом, американский программист Марк Цукерберг. Проект будущей социальной сети формировался довольно долго. Имя продукта произошло от одноименного названия списков всех учеников и персонала, которые вывешивались в академии Phillips Exeter. Позже Цукерберг решил реализовать подобный проект в Гарвардском университете, но получил отказ от администрации образовательного учреждения.

Сегодня Facebook — крупнейшая международная социальная сеть. На июль 2016 года аудитория Facebook составила 1,71 миллиарда пользователе из всех точек земного шара. Примечательно, что в 2010 году Facebook обошла по количеству посещений в США известную поисковую систему Google. В Facebook можно найти страницы таких известных людей, как Дмитрий Медведев, Александр Рыбак, Сергей Полонский, Селена Гомес, Тина Кароль, Мария Шарапова и многих других.

4 февраля 1873 родился Михаил Пришвин – русский и советский писатель, автор произведений о природе. Он очень много писал, и главной темой его творчества была природа, которая выписана с особым изяществом и любовью: фенологические записки «Календарь природы», цикл миниатюр «Лесная капель», сказка-быль «Кладовая солнца», повесть-сказка «Корабельная чаща» и другие произведения, многие из которых вошли в золотой фонд советской детской литературы и переведены на иностранные языки.

84 года родился Игорь Кваша. Народный артист РСФСР, лауреат Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» – Кваша награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и Дружбы, а также благодарностью Президента Российской Федерации (за большие заслуги в развитии отечественного театрального и кинематографического искусства).

4 февраля 1945 года родился Полад Бюль-Бюль оглы – советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана. Полад Бюль-Бюль оглы считается родоначальником нового направления на советской эстраде, соединяющего азербайджанские национальные традиции в музыке с современными ритмами, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. А как композитор он внёс большой вклад в современную азербайджанскую музыку.