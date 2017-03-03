Время «Кармен». 3 марта в истории

Третий день весны по праву может считаться днём искусства и политики - события в культурной сфере соседствуют в календаре с политическими решениями.

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3 марта 1875 года в парижском театре «Опера комик» блистал столичный бомонд – зрители собрались на премьеру оперы Жоржа Бизе «Кармен». Постановка не была принята публикой – критики оценила её как провальную. Первые два акта были приняты публикой неплохо, третий – весьма сдержанно, во время четвёртого же в зале воцарилось ледяное молчание. Либретто оперы упрекали в вульгарности, а музыку – в чрезмерной «учёности», бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. Как результат – оперу объявили «безнравственной». Истинная оценка масштаба произведения пришла уже после смерти Бизе. Для композитора провал его детища на сцене одного из ведущих театров Парижа, стал трагедией – через несколько месяцев он скончался в возрасте 36 лет. Впрочем, время всё расставило по своим местам – сегодня опера «Кармен» звучит на ведущих площадках мира, а Бизе считается классиком мирового оперного репертуара.

Ещё одно важное событие в культурной сфере произошло задолго до премьеры оперы Бизе. 3 марта 1585 года в Виченце открылся театр – вниманию зрителей была представлена трагедия Софокла «Царь Эдип». Это первое в истории крытое театральное помещение на тысячу мест, несмотря на столь солидный возраст и бомбардировки во время Второй мировой войны, неплохо сохранилось. «Олимпико» внесён в реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО. По мнению искусствоведов, здание театра – самое совершенное произведение архитектора позднего Возрождения Андреа Палладио. Это его последнее творение, начатое в год смерти автора. Палладио не дожил до окончания строительства, и работу завершил другой знаменитый мастер – Винченцо Скамоцци. Прототипом архитектурного облика «Олимпико» послужили театры времен античности. Задняя часть театра украшена изображением древних Фив. Искусно использован эффект оптической иллюзии, что делает сцену визуально более глубокой, чем те 4 метра, которые есть на самом деле.

События в культурной сфере соседствуют в календаре сегодняшнего дня с важными политическими решениями. Так, 3 марта 1613 года Земский собор избрал российским царём Михаила Фёдоровича Романова. Это решение положило конец Смутному времени и послужило началом династии, правившей Россией на протяжении 300 лет.

Неслучайно эта дата была избрана в 1861 году для подписания важного документа – 3 марта Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Принятию документа предшествовала большая подготовительная работа - прорабатывались все возможные решения крестьянского вопроса, который был порабощён феодалом. Впрочем, как известно, реализация положений манифеста не привела к полной свободе крестьянина – Александр II был убит террористами, а Некрасов задался вопросом «Народ освобождён, но счастлив ли народ?».

Важные события произошли 3 марта в сфере средств массовой информации – тех, кто освещает работу и политиков, и творческой интеллигенции. 3 марта 1920 года в Москве открылся Дом печати. Сейчас это – Дом журналиста, центр проведения важных пресс-конференций, общественно-значимых мероприятий. Спустя три года, 3 марта 1923 года в США вышел первый номер журнала Time. Этот журнал был основан Бритоном Хэденом и Генри Люсом. Именно им в ходе собрания в резиденции тайного общества студентов престижного Йельского университета «Череп и кости» пришла идея создать журнал. Это был первый в мире новостной еженедельник. Формат журнала предусматривал несколько десятков статей, которые резюмировали наиболее важные темы недели в области внутренней и внешней политики, бизнеса, образования, науки, медицины, права, религии, спорта, книгоиздания и искусства. Чуть позже этот формат был позаимствован у «Тайм» бесчисленными журналами по всему миру.

3 марта дни рождения знаменитого писателя Юрия Олеши, актрисы Татьяны Окуневской, и Риммы Марковой, писательницы Ирины Токмаковой. 193 года назад на свет появился Алексей Абрикосов – предприниматель, основатель сладкого бизнеса. С раннего возраста Алексей Абрикосов проявлял интерес к коммерции. В 1847 года он начал заниматься предпринимательством, в 1897 году основанное им товарищество арендовало участок на Малой Красносельской улице, где заработала кондитерская фабрика. К началу 20 века это уже было очень большое предприятие, штат которого насчитывал 1900 сотрудников, производство в год составляло примерно четыре тысячи тонн различных кондитерских изделий. В 1899 году товарищество Алексея Абрикосова удостоилось знатного звания «Поставщик Двора его Императорского Величества». Сейчас основанное Абрикосовым предприятие является кондитерским концерном «Бабаевский».

Другой известный предприниматель и учёный – Александр Белл – появился на свет 170 лет назад. Телефон, самое знаменитое из изобретений Белла, сделал его богатым. Но большая часть научных трудов и изобретений Белла была посвящена усовершенствованию средств общения для глухонемых. Он читал лекции и занимался с глухонемыми учениками, многих из которых научил говорить. Белл скончался 2 августа 1922 года в своём поместье Бейнн-Брей близ города. После его смерти все телефоны Соединённых Штатов были отключены на минуту молчания в честь памяти Белла.