Время дарить смартфоны: в «МегаФоне» стартовала праздничная распродажа
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Теперь, покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй.
В частности, выгода в размере 50% от стоимости смартфона ждёт покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro и Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.
– Стремительно приближаются 23 февраля и 8 марта. Самое время готовить подарки для друзей и близких. Смартфон станет отличным праздничным презентом как для мужчин, так и для женщин. Приглашаем всех в салоны связи «МегаФон», где можно обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. Мы предлагаем широкий ассортимент самых современных гаджетов от ведущих производителей – вы легко подберете подходящий смартфон для себя или второй половины, – говорит Роман Юшко, директор Центрального филиала ОАО «МегаФон Ритейл».
Масштабные распродажи стали визитной карточкой «МегаФона». В частности, стартовавшая в середине ноября прошлого года «Новогодняя Распродажа» не только увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015) товарооборот салонов, но и подарила возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях миллионам россиян.
Ролик в поддержку рекламной кампании, посвященный возможности при покупке одного смартфона получить второй со скидкой до 50%, смотрите