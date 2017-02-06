Во время установления очередного рекорда Фёдор Конюхов пролетит над Рязанью

На этот раз известный путешественник собирается установить рекорд по длительности полёта теплового аэростата.

Главная новость

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов планирует установить новый мировой рекорд. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло Конюхов планирует побить рекорд по времени пребывания теплового аэростата в воздухе. На данный момент самый продолжительный полёт совершили японцы Мичио Канда и Хиразуки Такезава, которые в 1997 году перелетели из Канады в США, потратив на это более 50 часов.

Конюхов и Меняйло собираются пробыть в воздухе не менее 51 часа. Старт аэростата «Бинбанк Премиум» намечен на утро 7 февраля. Пилоты взлетят в Рыбинске, после чего, ориентировочно, пролетят через Ростов Великий и Рязань, а приземлиться собираются в районе Тамбова.

Лететь воздухоплаватели собираются на низкой высоте, чтобы сократить расход топлива. Ночью они будут подниматься выше, чтобы не задеть линии электропередач.