Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил горожан с Новым годом и Рождеством Христовым.

Дорогие рязанцы!

Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

В эти волшебные зимние дни, пропитанные неповторимой атмосферой близкого чуда, все мы подводим итоги года уходящего, строим планы на будущее, загадываем желания и верим в то, что сбудутся самые заветные мечты. Новый год и Рождество – самые теплые и семейные праздники, время общения с родными и близкими, каникул в семейном кругу.

Оглядываясь на уходящий год, можно с уверенностью сказать, что для нашего любимого города он был успешным. Многое из того, что мы планировали и задумывали год назад, воплотилось в жизнь. Несмотря на непростые экономические условия, город развивается, строятся объекты социальной инфраструктуры, на карте города появляются новые улицы, кварталы, микрорайоны. Мы с уверенностью смотрим в будущее и готовы ещё продуктивнее работать ради любимого города и всей нашей великой Родины!

Дорогие друзья! Пусть в эти светлые праздничные дни радость войдёт в каждую семью, дома наполнятся весельем и смехом! Здоровья, счастья, удачи вам и всем вашим близким!