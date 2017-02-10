Вечером в пятницу в Рязани вновь будут массово останавливать автомобили

Главной задачей планируемого мероприятия будет привлечение широких масс общественности к проблематике пьянства за рулём.

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Вечером в пятницу, 10 февраля, на одной из улиц Рязани пройдёт профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Планируется, что большое число инспекторов будет останавливать все автомобили, едущие по одной из полос. Водителей будут проверять на состояние опьянения.

Также сообщается, что мероприятия по выявлению рязанцев, севших за руль в нетрезвом виде, будут продолжены и в выходные дни.

Главной задачей планируемого мероприятия будет привлечение широких масс общественности к проблематике пьянства за рулём.