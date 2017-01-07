В воскресенье в Рязани всё так же будет холодно

По прогнозам синоптиков, ночью температура опустится до минус 25.

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В воскресенье, 8 января, в Рязанской области сохранится морозная погода. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Ночью по области ожидается до минус 25 градусов, на севере региона столбик термометра может опуститься и до минус 30. В Рязани будет несколько теплее – минус 23-25. Днём по области до 20 градусов мороза, в Рязани – до минус 18.

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается небольшой снег (местами), на дорогах – гололедица.