В воскресенье в Рязани потеплеет до +24ºС

Соответствующий прогноз размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

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В воскресенье, 30 апреля, в Рязани будет тепло и без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 6-11 м/с.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, температура воздуха ночью по области +4,+9ºС, в Рязани +7,+9ºС. Днём воздух прогреется по области до +23,+25ºС, в Рязани до +22,+24ºС.