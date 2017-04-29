http://7info.ru/news/main/v_voskresene_v_rjazani_potepleet_do_24s/
В воскресенье в Рязани потеплеет до +24ºС
Главная новость 209
В воскресенье в Рязани потеплеет до +24ºС
Главная новость 209
Соответствующий прогноз размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
В воскресенье, 30 апреля, в Рязани будет тепло и без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 6-11 м/с.
Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, температура воздуха ночью по области +4,+9ºС, в Рязани +7,+9ºС. Днём воздух прогреется по области до +23,+25ºС, в Рязани до +22,+24ºС.