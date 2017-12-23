В воскресенье в Рязани ожидается метель

На дорогах гололедица и снежные заносы

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В воскресенье, 24 декабря, в Рязанской области сохранится облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег. Днём возможна метель, местами - с ухудшением видимости.

На дорогах гололедица и снежные заносы, предупреждает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура воздуха ночью по области -9…-4ºС, днём -6… -1ºС.